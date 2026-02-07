Bayern'den Goretzka ve Gnabry için itirafı!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, takımın önemli isimleri Leon Goretzka ve Serge Gnabry ile ilgili konuştu.



Eberl, Goretzka ile sözleşme uzatılmama kararını ve Gnabry ile yeni sözleşme imzalanmasını değerlendirdi.



Max Eberl, "Bunlar kadro ile ilgili kararlar. İkisi de aynı yaşta (30) aynı zamanda geldiler ama ikiz değiller (Gülerek.) Pozisyonları ile ilgili karar vermek zorundaydık." dedi.



Sözlerine devam eden Eberl, "Serge'nin sözleşmesini uzatabildiğimiz için çok mutluyuz. Orta sahada alternatifli ve güçlü bir kadroya sahibiz. Leon ile çok açık ve şeffaf görüşmeler yaptık. Sonra sezon sonunda yollarımızı ayıracağımız konusunda anlaştık." dedi.



Bayern Münih'in sözleşmesini uzatmadığı orta saha oyuncusu Goretzka, sözleşmesinin bitmesiyle sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacak.



Bayern Münih, sözleşmesi bitecek bir diğer isim Serge Gnabry ile 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalamıştı.



