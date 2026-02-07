Fenerbahçe'den yakın takip: Pedro Ferreira

Fenerbahçe, Sao Paulo forması giyen Pedro Ferreira'yı yakından takip ediyor.
FENERBAHÇE TAKİPTE
Brezilya'dan UOL'de yer alan habere göre, Sao Paulo altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç on numara, son dönemde Avrupa'dan büyük ilgi görüyor.
YAZ AYLARINDA TEKLİF
Pedro Ferreira'ya ilgi duyan takımlardan birinin de Fenerbahçe olduğu yazıldı. Sarı-lacivertli kulübün, genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve transfer için yaz aylarında resmi bir teklif yapabileceği belirtildi.
AJAX DA TAKİPTE
Hollanda'dan Ajax'ın da Pedro Ferreira'yı geçen yıldan bu yana yakından takip eden takımlardan biri olduğu yazıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon toplamda 7 maçta süre bulan 18 yaşındaki genç futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sao Paulo'nun U20 takımında da forma giyen Pedro Ferreira'nın, Brezilya temsilcisi ile sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.
FENERBAHÇE TAKİPTE
Brezilya'dan UOL'de yer alan habere göre, Sao Paulo altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç on numara, son dönemde Avrupa'dan büyük ilgi görüyor.
YAZ AYLARINDA TEKLİF
Pedro Ferreira'ya ilgi duyan takımlardan birinin de Fenerbahçe olduğu yazıldı. Sarı-lacivertli kulübün, genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve transfer için yaz aylarında resmi bir teklif yapabileceği belirtildi.
AJAX DA TAKİPTE
Hollanda'dan Ajax'ın da Pedro Ferreira'yı geçen yıldan bu yana yakından takip eden takımlardan biri olduğu yazıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon toplamda 7 maçta süre bulan 18 yaşındaki genç futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sao Paulo'nun U20 takımında da forma giyen Pedro Ferreira'nın, Brezilya temsilcisi ile sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.