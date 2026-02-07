Adana Demirspor'da uzun süredir beklenen kritik süreç tamamlandı. 1940 yılında demiryolu işçilerinin emeğiyle kurulan mavi-lacivertli kulüp, yaşadığı zorlu günlerin ardından yeni bir döneme resmen adım attı." sloganıyla başlatılan "kampanyası kapsamında,Kulüpten yapılan açıklamada, bu sürecin bir nöbet değişimi olduğu vurgulanırken, kalıcı yönetim kurulu oluşturulana kadar kulübün tüm mali, idari ve sportif faaliyetlerinin geçici yönetim organizasyonu tarafından yürütüleceği belirtildi.Bu kapsamdagetirildi.1940 yılında demir yolu işçilerinin alın terleriyle ve vermiş oldukları büyük emekler ile kurulmuş olan güzide kulübümüz, son yıllarda zor günler geçirmektedir.Uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalar ve verdiğimiz büyük emekler sonucunda, bugün itibari ile kulübümüz tarihinde Demirspor'a yaraşır şekilde tertemiz ve yepyeni bir sayfa açıyoruz."Bu arma sahipsiz değil, bu taraftar da sessiz kalmayacak" diyerek başlattığımız "" kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz.Bu bir nöbet değişimidir. Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir.Bu kapsamda, Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı görevini Sayın, Adana Demirspor Başkan Vekili görevini Sayınüstlenecektir.Bizler, Adana Demirspor armasını sahipsiz bırakmamak adına bu ateşten gömleği giyiyor; bir köprü görevi görerek bu süreci omuzluyoruz. Omuzladığımız yükün, ağırlığının ve büyüklüğünün farkındayız.Bu minvalde Adana Demirspor armasının yaşaması, kulübün devamlılığın sağlanması ve Adana Demirspor sevgisinin gelecek nesillere aktarılması adına aldığımız sorumluluğun bilincindeyiz.Bu hususlar ile birlikte geçici yönetimimizin temel amaçları;• Kulübün mali disiplinini sağlamak,• Kurumsal yapıyı güçlendirmek,• Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturmak,• Demokratik ve katılımcı bir üyelik sistemi tesis etmek,• En kısa süre içerisinde kalıcı, liyakatli ve vizyoner bir yönetimin oluşmasına zemin hazırlamaktır.Ayrıca kulübümüzün yeniden "" kimliğine kavuşması için dernekleşme ve demokratikleşme süreci resmen başlatılmıştır. Kulüp yapısı şahıs merkezli olmaktan çıkarılarak kurumsal ve toplumsal bir zemine taşınacaktır.Şeffaflık ilkemiz gereği; kulübümüzün mevcut borç durumu, mali yapısı ve finansal tabloları, yapılacak detaylı incelemenin ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaşılacaktır. Camiamız ve kamuoyu tüm süreçler hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir.Camiamızın asıl sahipleri olarak; bu meşakkatli süreçte tüm renktaşlarımızı birlik ve beraberlik içinde omuz omuza durmaya, halkın takımına sahip çıkmaya davet ediyoruz.Adana Demirspor, kurulduğu günlerdeki gibi yeniden halkındır; tribündeki sesin, sokaktaki nefesin ve sönmeyen bir ateşin yegâne temsilcisidir.Saygılarımızla,Yaşasın Demirspor!Adana Demirspor Kulübü"