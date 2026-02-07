07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
14:30
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
16:00
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
15:30
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
0-023'
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-126'
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Taraftarlar, Adana Demirspor'da yönetimi devraldı!

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, kulübün yönetiminin Şimşekler Taraftar Grubu öncülüğünde oluşturulan bir yapıya devredildiği duyuruldu.

Adana Demirspor'da uzun süredir beklenen kritik süreç tamamlandı. 1940 yılında demiryolu işçilerinin emeğiyle kurulan mavi-lacivertli kulüp, yaşadığı zorlu günlerin ardından yeni bir döneme resmen adım attı.

"Bu arma sahipsiz değil, bu taraftar da sessiz kalmayacak" sloganıyla başlatılan "Yaşasın Demirspor" kampanyası kapsamında, kulübün devralınma süreci Murat Sancak ile yapılan protokoller sonucunda tamamlandı. Adana Demirspor, Şimşekler Taraftar Grubu öncülüğünde devralındığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sürecin bir nöbet değişimi olduğu vurgulanırken, kalıcı yönetim kurulu oluşturulana kadar kulübün tüm mali, idari ve sportif faaliyetlerinin geçici yönetim organizasyonu tarafından yürütüleceği belirtildi.

Bu kapsamda Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı görevine Ertan Zeybek, Başkan Vekilliği görevine ise Mustafa Kemal Üstüner getirildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"BÜYÜK ADANA DEMİRSPOR TARAFTARLARINA VE TÜM KAMUOYUNA;

1940 yılında demir yolu işçilerinin alın terleriyle ve vermiş oldukları büyük emekler ile kurulmuş olan güzide kulübümüz, son yıllarda zor günler geçirmektedir.

Uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalar ve verdiğimiz büyük emekler sonucunda, bugün itibari ile kulübümüz tarihinde Demirspor'a yaraşır şekilde tertemiz ve yepyeni bir sayfa açıyoruz.

"Bu arma sahipsiz değil, bu taraftar da sessiz kalmayacak" diyerek başlattığımız "Yaşasın Demirspor" kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

"Yaşasın Demirspor" kampanyamızın en önemli adımı olan kulübün devralınması süreci, Sayın Murat SANCAK ile yapılan protokoller neticesinde resmen tamamlanmıştır. Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Böylece kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir.

Bu bir nöbet değişimidir. Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir.

Bu kapsamda, Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı görevini Sayın Ertan ZEYBEK, Adana Demirspor Başkan Vekili görevini Sayın Mustafa Kemal ÜSTÜNER üstlenecektir.

Bizler, Adana Demirspor armasını sahipsiz bırakmamak adına bu ateşten gömleği giyiyor; bir köprü görevi görerek bu süreci omuzluyoruz. Omuzladığımız yükün, ağırlığının ve büyüklüğünün farkındayız.

Bu minvalde Adana Demirspor armasının yaşaması, kulübün devamlılığın sağlanması ve Adana Demirspor sevgisinin gelecek nesillere aktarılması adına aldığımız sorumluluğun bilincindeyiz.

BÜYÜK ADANA DEMİRSPOR TARAFTARLARINA VE TÜM KAMUOYUNA;

Bu hususlar ile birlikte geçici yönetimimizin temel amaçları;

• Kulübün mali disiplinini sağlamak,
• Kurumsal yapıyı güçlendirmek,
• Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturmak,
• Demokratik ve katılımcı bir üyelik sistemi tesis etmek,
• En kısa süre içerisinde kalıcı, liyakatli ve vizyoner bir yönetimin oluşmasına zemin hazırlamaktır.

Ayrıca kulübümüzün yeniden "Halkın Takımı" kimliğine kavuşması için dernekleşme ve demokratikleşme süreci resmen başlatılmıştır. Kulüp yapısı şahıs merkezli olmaktan çıkarılarak kurumsal ve toplumsal bir zemine taşınacaktır.

Şeffaflık ilkemiz gereği; kulübümüzün mevcut borç durumu, mali yapısı ve finansal tabloları, yapılacak detaylı incelemenin ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaşılacaktır. Camiamız ve kamuoyu tüm süreçler hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir.

Camiamızın asıl sahipleri olarak; bu meşakkatli süreçte tüm renktaşlarımızı birlik ve beraberlik içinde omuz omuza durmaya, halkın takımına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Adana Demirspor, kurulduğu günlerdeki gibi yeniden halkındır; tribündeki sesin, sokaktaki nefesin ve sönmeyen bir ateşin yegâne temsilcisidir.

Saygılarımızla,

Yaşasın Demirspor!

Adana Demirspor Kulübü"





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
