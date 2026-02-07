Fenerbahçe'de Darwin Nunez transferine vergi engeli

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ara transfer dönemi sona erdi. Fenerbahçe kadrosunu Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Mert Günok, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'le güçlendirdi.

Fenerbahçe, ara transferde forvete de bir takviye planlasa da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin birçok isimle görüşürken Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'le Premier Lig takımlarından Sunderland'de kariyerini sürdüren Brian Brobbey, Fenerbahçe'nin gündemindeki adaylardı.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe'nin forvet transferi için listesindeki isimlerden Darwin Nunez vergi engeline takıldı. Nunez'in Suudi Arabistan'da belirli bir süreyi tamamlamadan ayrılması halinde yüksek bir vergi ödemesi gerektiği ve Fenerbahçe yönetiminin bu ücreti karşılamak istemediği belirtildi.

Al Hilal'in Nunez'i kiralık olarak göndermeyi kabul etmesine rağmen transferin Uruguaylı oyuncunun ödemesi gereken vergi nedeniyle tamamlanamadığı ifade edildi.

Bu sezon Al Hilal formasıyla 22 maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu 7 gol ve 5 asist kaydetti. Nunez, sezon başında Liverpool'dan Al Hilal'e transfer olmuştu.