Galatasaray'da Lemina'nın sözleşmesi uzuyor!

Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon Galatasaray'da 15 maç barajını aşan Lemina'nın sözleşmesi aynı maaş üzerinden +1 yıl daha otomatik olarak uzuyor.
Galatasaray Yönetimi isterse, yıldız oyuncunun maaşında düzeltme de yapabilir.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 26 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
Okan Buruk, Lemina'yı hem stoper hem de orta sahada kullanabiliyor.
Bu sezon Galatasaray'da 15 maç barajını aşan Lemina'nın sözleşmesi aynı maaş üzerinden +1 yıl daha otomatik olarak uzuyor.
Galatasaray Yönetimi isterse, yıldız oyuncunun maaşında düzeltme de yapabilir.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 26 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
Okan Buruk, Lemina'yı hem stoper hem de orta sahada kullanabiliyor.