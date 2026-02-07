07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
14:30
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
16:00
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
15:30
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
13:30
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
13:30
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Fenerbahçe'de Fred krizi: "Beni gönderiyor musunuz?"

Fenerbahçe'de Kante transferi sonrası Brezilyalı orta saha Fred'le ilgili dikkat çeken perde arkası ortaya çıktı.

calendar 07 Şubat 2026 09:48 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 09:54
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Fred krizi: 'Beni gönderiyor musunuz?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha Fred'le ilgili dikkat çekici bir perde arkası ortaya çıktı...
 
Takvim'in haberine göre 32 yaşındaki Sambacı futbolcu, ismi Kante transferiyle anılmaya başlandığı dönemde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yanına giderek durumu netleştirmek istedi.
 
Fred'in hocasına, "Beni gönderiyor musunuz?" diye sorduğu öğrenildi. Bu süreçte Ajax'tan Fred için bir kiralama teklifi geldi. Ancak Brezilyalı futbolcu, kısa süreli bir ayrılığa sıcak bakmadı. Kulübe, "Kısa dönem için gelmeyeyim" mesajını ilettiği bilgisi paylaşıldı.
 
SAMBACI ADETA İSYAN ETTİ
 
Öte yandan Fransız yıldız orta saha oyucusu Kante'nin transferinin bir dönem çıkmaza girmesiyle birlikte Fenerbahçe yönetimi, Fred'le olası ayrılık planını askıya aldı.
 
Ancak Kante transferinin gerçekleştiği gece Sarı-Lacivertliler'in, yeniden Fred'le temasa geçtiği öğrenildi... Bu kez Brezilyalı futbolcudan oldukça net bir tepki geldi.
 
Fred'in, "Takım kalmadı. Ben nereye gideyim? Madem böyle bir planlama vardı, bu dakikaya kadar neden beklettiniz?" ifadelerini kullandığı belirtildi.
 
"BU SÜREÇ FRED İÇİN DOĞRU VE ADİL DEĞİL"
 
Kocaelispor maçı sonrası konuşan Domenico Tedesco, "Bu süreç Fred'i çok etkiledi. Dün ve bugün konuştum. Bugün oynayacaksın dedim, mutlu oldu. Zorlu bir durum. Her gün onunla çalışıyorum, hislerini hissediyorum. Fred'i takım arkadaşları, çalışanlar çok seviyor. Fred  de Fenerbahçe'yi çok seviyor. Kendisi ve ailesi buraya adapte olmuş durumda. İstanbul'da rahat hissediyorlar. Burada çocuklar okula gidiyorlar. Takım arkadaşlarını, ekibini seviyor. İnanılmaz antrenman yapıyor. Oynamadığı bir dönem vardı, pes etmedi. Takım arkadaşlarını motive etti o dönemde. Fred'in durumu bu. Bu süreç onu çok etkiledi. Süreç Fred için doğru ve adil değil." ifadelerini kullanmıştı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.