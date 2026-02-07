Fenerbahçe'de Fred krizi: 'Beni gönderiyor musunuz?'

Fenerbahçe 'de Brezilyalı orta saha Fred'le ilgili dikkat çekici bir perde arkası ortaya çıktı...

Takvim'in haberine göre 32 yaşındaki Sambacı futbolcu, ismi Kante transferiyle anılmaya başlandığı dönemde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yanına giderek durumu netleştirmek istedi.

Fred'in hocasına, "Beni gönderiyor musunuz?" diye sorduğu öğrenildi. Bu süreçte Ajax'tan Fred için bir kiralama teklifi geldi. Ancak Brezilyalı futbolcu, kısa süreli bir ayrılığa sıcak bakmadı. Kulübe, "Kısa dönem için gelmeyeyim" mesajını ilettiği bilgisi paylaşıldı.

SAMBACI ADETA İSYAN ETTİ

Öte yandan Fransız yıldız orta saha oyucusu Kante'nin transferinin bir dönem çıkmaza girmesiyle birlikte Fenerbahçe yönetimi, Fred'le olası ayrılık planını askıya aldı.

Ancak Kante transferinin gerçekleştiği gece Sarı-Lacivertliler'in, yeniden Fred'le temasa geçtiği öğrenildi... Bu kez Brezilyalı futbolcudan oldukça net bir tepki geldi.

Fred'in, "Takım kalmadı. Ben nereye gideyim? Madem böyle bir planlama vardı, bu dakikaya kadar neden beklettiniz?" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"BU SÜREÇ FRED İÇİN DOĞRU VE ADİL DEĞİL"

Kocaelispor maçı sonrası konuşan Domenico Tedesco, "Bu süreç Fred'i çok etkiledi. Dün ve bugün konuştum. Bugün oynayacaksın dedim, mutlu oldu. Zorlu bir durum. Her gün onunla çalışıyorum, hislerini hissediyorum. Fred'i takım arkadaşları, çalışanlar çok seviyor. Fred de Fenerbahçe'yi çok seviyor. Kendisi ve ailesi buraya adapte olmuş durumda. İstanbul'da rahat hissediyorlar. Burada çocuklar okula gidiyorlar. Takım arkadaşlarını, ekibini seviyor. İnanılmaz antrenman yapıyor. Oynamadığı bir dönem vardı, pes etmedi. Takım arkadaşlarını motive etti o dönemde. Fred'in durumu bu. Bu süreç onu çok etkiledi. Süreç Fred için doğru ve adil değil." ifadelerini kullanmıştı.