07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
14:30
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
16:00
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
15:30
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
0-021'
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-123'
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Beşiktaş'ın 200. yabancısı: Devis Vasquez

Roma'dan kiralanan Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, Beşiktaş tarihindeki 200. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

calendar 07 Şubat 2026 13:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın 200. yabancısı: Devis Vasquez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın İtalya temsilcisi Roma'dan bonservisini kiraladığı Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, siyah-beyazlı formayı giyen 200. yabancı futbolcu oldu.
 
Tarihinde 58 farklı ülkeden 199 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, kış transfer dönemindeki yedinci ve son takviyesini 27 yaşındaki file bekçisini satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayarak yaptı.
 
Beşiktaş'ın 200. yabancı futbolcusu Vasquez, siyah-beyazlı ekipte forma giyen 4. Kolombiyalı olarak tarihteki yerini aldı.
 
- Kulüp kariyeri
 
Barranquilla'da 12 Mayıs 1998'de dünyaya gelen Devis Vasquez, ülkesinde 2016'dan itibaren Inter Palmira, Patriotas, Inter Bogota, Llaneros'un alt yaş gruplarında forma giyerek kariyerine başladı.
 
Paraguay ekiplerinden Guarani'ye 2020'de transfer olan 27 yaşındaki kaleci, performansıyla İtalya temsilcisi Milan'a transfer oldu.
 
Milan'da alt yaş gruplarında forma giyen Vasquez, 2023-25 yılları arasında sırasıyla Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli'ye kiralandı. Deneyimli file bekçisi, geçen sezon Empoli formasıyla toplam 34 maçta görev yaptı.
 
Temmuz 2025'te Roma'ya bonservisiyle transfer olan Kolombiyalı kaleci, bu sezon İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı.
 
Kaleci Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş, transferin son gününde tecrübeli file bekçisinin bonservisini kiralayarak kadrosuna kattı.
 
- Beşiktaş'taki 4. Kolombiyalı
 
Devis Vasquez, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki dördüncü Kolombiyalı futbolcu oldu.
 
Beşiktaş'ta forma giyen ilk Kolombiyalı futbolcu siyah-beyazlı kulübün efsanelerinden kaleci Oscar Cordoba'ydı.
 
Kolombiyalı oyuncular Pedro Franco ve Elan Ricardo da Beşiktaş formasıyla mücadele etti.
 
- Devre arasındaki 7. transfer
 
Kolombiyalı file bekçisi Devis Vasquez, Beşiktaş'ın kış transfer dönemindeki yedinci ve son transferi oldu.
 
Siyah-beyazlılar, devre arasında kaleye Devis Vasquez'i, savunmaya Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Yasin Özcan'ı, orta sahaya Junior Olaitan ve Kristjan Asllani'yi, santrfor bölgesine de Hyeon-gyu Oh'u transfer etti.
 
- Son gün 3 transfer
 
Siyah-beyazlılar, transferin son gününde 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı.
 
Dünün ilk transferi Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'ın tarihindeki 198. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlılar, Agbadou'yu, Wolverhampton takımından 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
 
Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Marsilya'dan transfer ettiği sağ bek Amir Murillo, kulüp tarihindeki ilk Panamalı futbolcu oldu. Siyah-beyazlı ekip, kış transfer döneminde 29 yaşındaki savunmacıyı 1 yılı opsiyonlu toplam 3,5 yıllığına renklerine bağladı. Murillo, kulüp tarihindeki 199. yabancı futbolcu kaydedildi.
 
Siyah-beyazlılar, Roma'dan ise kaleci Devis Vasquez'i kiralık renklerine bağladı.
 
Beşiktaş'ın aynı gün kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou 198, Amir Murillo 199, Devis Vasquez ise kulübün 200. yabancı transferi oldu.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.