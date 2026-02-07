Florentino Luis: 'Rafa Silva gibi yapacağım'

Benfica'dan Burnley'e şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan Florentino Luis, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalara imza attı.



Florentino Luis, Rafa Silva ve geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından Portekizli futbolcu gibi ileride Benfica'ya geri dönmek istediğini söyledi.



26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Rafa'nın Benfica'ya dönüşü için ne düşünüyorsun? Bu, gelecekte senin de izlemek istediğin bir yol mu?" şeklindeki sorunun ardından, "Rafa Silva ve Benfica için mutlu oldum, iki taraf da bundan keyif alacaktır. Rafa çok gol atan ve çok asist yapan harika bir oyuncu. Benfica'ya büyük bir sevgi besliyorum ve geri dönmek, gelecekte istediğim bir şey." yanıtını verdi.



Burnley forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Florentino Luis, 2 asist yaptı.



