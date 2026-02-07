Bakan Bak'tan sporcularımıza ziyaret

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, oyunlarda mücadele edecek milli sporcularla bir araya geldi.



Ziyarette Bakan Bak'a, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, aynı zamanda milli takım kafilesinin başkanlığını yapan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanı ve Kafile Başkan Yardımcısı Emre Şahin ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem eşlik etti.



Hazırlıklarını sürdüren milli sporcuları antrenman öncesinde ziyaret eden Bakan Bak, konakladıkları yer ve çalışmaları hakkında sporcular, teknik heyet ve yetkililerden bilgi aldı.



Sporculara başarı dileklerini ileten Osman Aşkın Bak, Türkiye'yi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını dile getirdi.



''BİZLER İÇİN GURUR KAYNAĞI''



Oyunlar sırasında milli sporcuların enerji ve heyecanını görmenin kendilerine büyük moral verdiğini kaydeden Bakan Bak, "Çok emek veriyorsunuz, bunun farkındayız. Sizlerin azmi ve disiplini bizler için büyük bir gurur kaynağı. Sizler sadece bir müsabakaya değil, ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyorsunuz. Yarışlara çıktığınızda milyonların kalbinin sizinle attığını unutmayın. Ay-yıldızlı bayrağımızı kış olimpiyatlarında en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Milli sporcular da Bakan Bak'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele vereceklerini belirtti.



ORGANİZASYONDAKİ SPORCULARIMIZ



Olimpiyatlarda 8 sporcuyla mücadele edecek milli takım kafilesinde, kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar, Denis Örs, kayaklı koşuda İrem Dursun, Abdullah Yılmaz, alp disiplininde Ada Hasırcı, Thomas Kaan Önol Lang, kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir yer alıyor.



