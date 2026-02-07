07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
1-166'
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Bakan Bak'tan sporcularımıza ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde oyunlarda mücadele edecek milli sporcularla bir araya geldi.

calendar 07 Şubat 2026 16:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, oyunlarda mücadele edecek milli sporcularla bir araya geldi.

Ziyarette Bakan Bak'a, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, aynı zamanda milli takım kafilesinin başkanlığını yapan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanı ve Kafile Başkan Yardımcısı Emre Şahin ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem eşlik etti.

Hazırlıklarını sürdüren milli sporcuları antrenman öncesinde ziyaret eden Bakan Bak, konakladıkları yer ve çalışmaları hakkında sporcular, teknik heyet ve yetkililerden bilgi aldı.

Sporculara başarı dileklerini ileten Osman Aşkın Bak, Türkiye'yi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını dile getirdi.

''BİZLER İÇİN GURUR KAYNAĞI''

Oyunlar sırasında milli sporcuların enerji ve heyecanını görmenin kendilerine büyük moral verdiğini kaydeden Bakan Bak, "Çok emek veriyorsunuz, bunun farkındayız. Sizlerin azmi ve disiplini bizler için büyük bir gurur kaynağı. Sizler sadece bir müsabakaya değil, ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyorsunuz. Yarışlara çıktığınızda milyonların kalbinin sizinle attığını unutmayın. Ay-yıldızlı bayrağımızı kış olimpiyatlarında en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcular da Bakan Bak'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele vereceklerini belirtti.

ORGANİZASYONDAKİ SPORCULARIMIZ

Olimpiyatlarda 8 sporcuyla mücadele edecek milli takım kafilesinde, kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar, Denis Örs, kayaklı koşuda İrem Dursun, Abdullah Yılmaz, alp disiplininde Ada Hasırcı, Thomas Kaan Önol Lang, kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
