07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
0-3
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
1-2
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
4-1
07 Şubat
Nantes-Lyon
0-1DA
07 Şubat
Brest-Lorient
2-0
07 Şubat
Lens-Rennes
3-1
07 Şubat
Fiorentina-Torino
1-154'
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
2-3
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
2-1DA
08 Şubat
Sevilla-Girona
18:15
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
3-0
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
2-3
07 Şubat
Wolves-Chelsea
1-3
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-2
07 Şubat
Fulham-Everton
1-2
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
3-0
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
1-1
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
1-1
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-2
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-1
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-0
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-2
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-0
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-2
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
5-0

Paul Onuachu'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

calendar 07 Şubat 2026 22:27 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 23:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Paul Onuachu'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!
 Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'da Nijeryalı golcü Paul Onuachu, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

"ZOR BİR MAÇTI"

Onuachu, iki gol attığı maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkati çekerek, "Bu, çok zor bir maçtı. Buraya gelip 3 puan kazanmak zorundaydık. Kolay bir iş değil. Üç puan çok önemli." dedi.

"GOLLERLE İLGİLİ KENDİME GÜVENİYORUM" 

Golleriyle ilgili değerlendirmede bulunan 31 yaşındaki oyuncu, bireysel başarının takım oyunu sayesinde geldiğini belirterek, "Gollerle ilgili kendime güveniyorum, zaten bunun için buradayım. Ama bunda bana yardımcı olan çok iyi takım arkadaşlarım var." diye konuştu.

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN AÇIKLAMA 

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına da değinen Onuachu, "Bu maç, zor bir maç elbette. Fenerbahçe iyi bir takım, iyi bir kadroya sahip. Ama Trabzon'a gelecekler, kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"TAKIM ARKADAŞLARIMA DA GÜVENİYORUM"

Taraftar desteğine güvendiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Takım arkadaşlarıma da güveniyorum. Şehrimize güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
