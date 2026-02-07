07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
1-136'
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
0-08'
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
1-0DA
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
0-345'
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-246'
07 Şubat
Fulham-Everton
1-049'
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
1-047'
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
0-148'
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-178'
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-077'
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
1-077'
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-174'
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-079'
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-06'
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Bruno Fernandes'ten golü için itiraf!

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Tottenham maçı sonrası konuştu.

calendar 07 Şubat 2026 18:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup etti. 

Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, maçın ardından BBC'ye açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, gol anındaki vuruş tercihini ve maçın kritik anlarını değerlendirdi.

"BİLEREK VURDUM" 

Attığı golün bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayan Bruno Fernandes, şunları söyledi:

"Ayağınla gittiğinde top zıpladığı için çok yukarı gitme ihtimali yüksek oluyor. Bazıları bu golü bilerek atmadığımı söyleyecek ama bilerek vurdum. Topun yere çarpıp sekmesini biliyordum, bu yüzden Guglielmo Vicario'nun üzerinden değil, yanından göndermem gerekiyordu."

"MAÇI KAPATMAMIZ GEREKİYORDU"

İkinci golün önemine de değinen tecrübeli orta saha oyuncusu, oyunun her an değişebileceğine dikkat çekti: 

"Maçı kapatmamız gerekiyordu. Oyunun kontrolü bizdeydi ama futbolda her şey bir anda değişebilir. Rakibin önde çok kaliteli oyuncuları vardı ve fark yaratabilirlerdi."

CARRICK'E ÖVGÜ

Bruno Fernandes, eski takım arkadaşı ve teknik direktör Michael Carrick hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı:

"Michael Carrick, oyunculara sorumluluk ve özgürlük verme konusunda doğru fikirlerle geldi. İletişimi çok güçlü. İyi bir teknik direktör olacağından emindim ve bunu da gösterdi."

200 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Bu karşılaşmayla birlikte Bruno Fernandes, Premier Lig kariyerinde 104 gol ve 96 asistle toplam 200 gole doğrudan katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
