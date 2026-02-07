Bruno Fernandes'ten golü için itiraf!

Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.



Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, maçın ardından BBC'ye açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, gol anındaki vuruş tercihini ve maçın kritik anlarını değerlendirdi.



"BİLEREK VURDUM"



Attığı golün bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayan Bruno Fernandes, şunları söyledi:



"Ayağınla gittiğinde top zıpladığı için çok yukarı gitme ihtimali yüksek oluyor. Bazıları bu golü bilerek atmadığımı söyleyecek ama bilerek vurdum. Topun yere çarpıp sekmesini biliyordum, bu yüzden Guglielmo Vicario'nun üzerinden değil, yanından göndermem gerekiyordu."



"MAÇI KAPATMAMIZ GEREKİYORDU"



İkinci golün önemine de değinen tecrübeli orta saha oyuncusu, oyunun her an değişebileceğine dikkat çekti:



"Maçı kapatmamız gerekiyordu. Oyunun kontrolü bizdeydi ama futbolda her şey bir anda değişebilir. Rakibin önde çok kaliteli oyuncuları vardı ve fark yaratabilirlerdi."



CARRICK'E ÖVGÜ



Bruno Fernandes, eski takım arkadaşı ve teknik direktör Michael Carrick hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı:



"Michael Carrick, oyunculara sorumluluk ve özgürlük verme konusunda doğru fikirlerle geldi. İletişimi çok güçlü. İyi bir teknik direktör olacağından emindim ve bunu da gösterdi."



200 GOLE DOĞRUDAN KATKI





Bu karşılaşmayla birlikte Bruno Fernandes, Premier Lig kariyerinde 104 gol ve 96 asistle toplam 200 gole doğrudan katkı sağladı.



