07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
1-136'
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
0-08'
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
1-0DA
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
0-345'
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-246'
07 Şubat
Fulham-Everton
1-049'
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
1-047'
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
0-148'
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-178'
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-077'
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
1-077'
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-174'
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-079'
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-06'
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Trabzonspor Basketbol, serisini on maça çıkardı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-76 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

07 Şubat 2026 18:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Basketbol, serisini on maça çıkardı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-76 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı. 

Trabzonspor; Yeboah, Reed ve Taylor'ın da aralarında bulunduğu oyuncuların sayılarıyla üstünlüğü ele alıp maçın ilk 5 dakikasını 14-8 önde kapattı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise Griffin ve Egemen Güven'in sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Karadeniz ekibi, ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta konuk ekip 16. dakikada üstünlüğü sağladı: 33-34. Trabzonspor, taraftarının da desteğini alarak 19. dakikada beraberliği yakaladı: 38-38. Karşılıklı top kayıplarının olduğu son dakikada 2 sayı daha bulan Trabzonspor, ilk yarıyı 40-38 önde kapattı.

Üçüncü periyodun başlarında oyun üstünlüğünü ele alan konuk ekip, Miles ve Ömer Can İlyasoğlu'nun da etkili olmasıyla öne geçerek 25. dakikada sayı farkını 6'ya çıkardı: 44-50. Ev sahibi ekip, Taylor'ın dışarıdan, Delgado ve Reed'in içeriden atışlarıyla 28. dakikada öne geçti: 55-54. Oyun üstünlüğünü devam ettiren Trabzonspor, üçüncü periyodu 62-58 önde bitirdi.

Reed, Yeboah ve Hamm'ın etkili oyunuyla son çeyrekte farkı açan Trabzonspor, karşılaşmadan 91-76 galip ayrıldı.

Salon: Hayri Gür 

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

Trabzonspor: Reed 26, Berk Demir 8, Yeboah 16, Hamm 11, Taylor 9, Grant, Tinkle, İsmail Cem Ulusoy 13, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz, Delgado 6

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 5, Ömer Can İlyasoğlu 9, Miles 7, Roko Badzim 5, Mahir Ağva 14, Emre Tanışan, Griffin 13, Cazalon 10, Omic 8, Egemen Güven 5

1. Periyot: 23-17

Devre: 40-38

3. Periyot: 62-58

Beş faulle oyundan çıkan: 38.26 Taylor (Trabzonspor)

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
