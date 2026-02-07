07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
1-138'
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
0-110'
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
1-0DA
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
0-347'
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-248'
07 Şubat
Fulham-Everton
1-051'
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
1-048'
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
0-150'
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-180'
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-079'
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-079'
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-176'
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-081'
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-08'
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Galatasaray HDI Sigorta, Akkuş Belediyespor deplasmanında hata yapmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

calendar 07 Şubat 2026 18:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray HDI Sigorta, Akkuş Belediyespor deplasmanında hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Ünye

Hakemler: Gürhan Gül, Sezai Şahin

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Esmaeilnezhad, Yusuf Bakır, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso (Muhammed Aray, Baturalp Burak Güngör, Rojas, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı, Umut Durur)

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Patry, Wright, Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç)

Setler: 19-25, 28-26, 25-23, 17-25, 9-15

Süre: 161 dakika (36, 41, 36, 27,21)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.