07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
0-143'
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
4-1
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
3-186'
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
1-245'
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
08 Şubat
Sevilla-Girona
18:15
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
3-0
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
0-016'
07 Şubat
Wolves-Chelsea
1-3
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-2
07 Şubat
Fulham-Everton
1-2
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
3-0
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
1-1
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
1-016'
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-2
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-1
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-0
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-2
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-0
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-284'
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Fatih Tekke'den transfer itirafı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı öncesinde konuştu.

Fatih Tekke'den transfer itirafı!
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. 

Zorlu bir deplasmana çıkacaklarını vurgulayan Fatih Tekke, karşılaşmaya galibiyet hedefiyle geldiklerini belirterek, "Ligin zor deplasmanlarından bir tanesi. Bu maça kazanmaya geldik. Zor maç olacağı kesin. Samsunspor, Avrupa'daki ligde ve belki üç kulvarda birden oynamasından dolayı son haftalarda çok iyi gözükmüyor olabilir ama burada oynanan maçlar genelde çok zor geçer" dedi.

"İYİ HAZIRLANDIK, GALİP AYRILMAK İSTİYORUZ"

Eksik oyuncularına rağmen takımdan memnun olduğunu ifade eden Tekke, "Eksiklerimiz var ama gayet iyi durumdayız. İyi hazırlandık. Buradan galip ayrılmak istiyoruz. Önümüzdeki 4-5 maçlık periyot zor geçecek ve ligin seyrini belirleyecek. Hem gelen taraftarlarımıza hem de ekran başındaki taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ENKAZ DEVRALDIK"

Göreve geldikleri döneme de değinen bordo-mavili teknik adam, "Bizim geldiğimiz anın unutulmamasını istiyorum. Gerçekten enkaz devraldık. Buna rağmen ciddi bir ivme yakaladık. Rekabetle birlikte en önemlisi değer artışı ve Türk futbol kamuoyunda saygı kazandığımızı düşünüyorum. Bu 6 ayda bunları yapmak kolay değildi" ifadelerini kullandı. 

"RİSK ALDIK, DOĞRU İŞLER YAPTIK"

Kulüp yönetimiyle aynı hedefte olduklarını belirten Tekke, "Başkanımızdan başlayarak herkesin birinci hedefi taraftarımızın yüzünü güldürmek. Türkiye liginde uzun yıllardır alınmamış riskleri aldık ve doğru işler yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer sürecine de değinen Fatih Tekke, planladıkları hamlelerin tamamını gerçekleştiremediklerini belirterek, "Aslında planımızda 4, olabilirse 5 transfer vardı. Üçünü alabildik. Bizden kaynaklı olmayan iki transfer gerçekleşmedi. Dün gece Zeyyat Bey'le birlikte son dakikaya kadar transfer kovaladık ama olmadı. Oyuncularımızla buraya geldik, performansımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"KAOS YARATILMAK İSTENİYOR" 

Son olarak camiaya birlik çağrısı yapan Tekke, "Son haftalarda içeriden de kaynaklanan, nedenini bilmediğimiz bir kaos ortamı oluşturulmak isteniyor. Çok kötü bir periyot geçirmedik. Bu anlarda camia olarak ayakta durmamız lazım. Gerçekten iyi işler yapıyoruz ve daha da iyi olacağız. Yeter ki bir arada duralım" diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 39 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 22 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
