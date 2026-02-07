07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
0-3
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
1-179'
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
4-1
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
1-061'
07 Şubat
Lens-Rennes
3-1
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
2-3
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
08 Şubat
Sevilla-Girona
18:15
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
3-0
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
2-390'
07 Şubat
Wolves-Chelsea
1-3
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-2
07 Şubat
Fulham-Everton
1-2
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
3-0
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
1-1
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
1-190'
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-2
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-1
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-0
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-2
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-0
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-2
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
1-020'

Lens, liderliği bırakmadı! üç golle galip geldi

Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Lens, sahasında Rennes'i 3-1 mağlup etti.

calendar 07 Şubat 2026 21:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lens, liderliği bırakmadı! üç golle galip geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Lens, Rennes'i ağırladı.

Bollaert Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lens, 3-1'lik skorla kazandı.

Lens'e galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Odsonne Edouard, 54. dakikada Ruben Aguilar ve 78. dakikada Allan Saint Maximin kaydetti.

Rennes'in tek golünü ise, 8. dakikada Esteban Lepaul attı.

Lens forması giyen Ruben Aguilar, 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Saint-Maximin, Lens formasıyla çıktığı ilk maçta golünü attı.

Bu sonucun ardından Lens, puanını 49 yaptı. Rennes, 31 puanda kaldı.

Ligue 1'in gelecek haftasında Lens, Paris FC deplasmanına gidecek. Rennes, PSG'yi konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.