Fatih Tekke'den transfer açıklaması: "Biz aldık diye düşünüyorduk"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

07 Şubat 2026 22:42
Haber: Sporx.com
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Fatih Tekke, "Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor" dedi.

"POZİTİF HAVAYI BOZMAK İSTEYENLER VAR"

Takım içindeki atmosfere de değinen bordo-mavili teknik adam, bazı algılara tepki göstererek, "Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız" ifadelerini kullandı.

ZUBKOV AÇIKLAMASI

Sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov'un durumu hakkında da bilgi veren Tekke, yıldız oyuncunun Fenerbahçe maçına yetişmesinin zor olduğunu belirterek, "Zubkov'un durumu çok net değil. Umarım Fenerbahçe maçına yetişir ancak öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde" şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Basın toplantısında transfer sorularına yanıt veren Tekke, "Hedefimiz 4 veya 5 transferdi. 3 tane alddık. Bizden kaynaklı olmayan sebeblerle 4'ü kaçırdık. Hatta biz aldık diye düşünüyorduk. Kenar oyuncuyla ilgili dün geceye kadar elden geleni yaptık ama bizden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşmedi. Buraya kadar bu oyuncularla geldik, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, üç gollü güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

İyi bir rakibe karşı oynadıklarını aktaran Tekke, "Üç gollü güzel bir galibiyet. Gol yemeden bitirebildiğimiz maçlardan biri. Zor bir deplasman, ligimizin zor deplasmanlarından birisi, çok iyi bir kadroya karşı oynadık. Onlara da özellikle Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. Kolay bir maç yok bizim için. Güçlü bir kadroya, kaliteli bir kadroya karşı zor bir deplasmanda 3 puan, gayet iyi bir oyun, sporcularımı tebrik ediyorum. Avrupa maçlarında ülkemizi gayet iyi temsil ediyorlar. Allah yardımcıları olsun. Biz inandığımız gibi mücadelemize devam ediyoruz." diye konuştu.

Tekke, kulüpte çok güzel bir ortamın bulunduğunu belirterek, "Bu oyuncularla beraber çok zor bir noktadan buraya geldik. Bunu da her defasında yenilemek durumundayım. Ben geldiğimde deplasman galibiyeti olmayan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Gençlerle beraber, bu çocukların mücadelesiyle beraber, hep beraber şu an geldiğimiz noktadayız ve bu çok iyi bir şey. Bu verilen mücadele bence saygıyı hak ediyor. Daha fazla desteği hak ediyor. Dolayısıyla bugün bizim için çok güzel bir gün." ifadelerini kullandı.

Bugün birkaç oyuncunun kendi performansının üstüne çıktığına işaret eden Tekke, şöyle devam etti:

"Birkaç oyuncumuzun seviyesi bugün istediğimiz seviyede olunca, oyun biraz da istediğimiz gibi oldu. Aslında oyunun son bölümünde de yine formasyonu değiştirdik. 5-3-2'ye döndük. İnsanımız geçiş oyununu çok seviyor. Geçiş oyunu çok zor bir şey değil. Futbolun günümüz literatüründe üst seviyeliklerinde sadece geçiş önemli. Geçiş tabii ki bir plan ama Trabzonspor sadece geçiş oyunu oynayamaz. Bu maç özelinde hücum yapmak isteyen bir takımımız vardı. Hemen hemen her maçın yanılmıyorsam yıldızı kalecimiz oluyorken şu an böyle bir şeyi bir senedir 2-3 kez yaşadık. Dolayısıyla oyundaki konumlanma, oyuncu performansları birçok şeyi değiştiriyor."

Tekke, ara transfer döneminde 5 oyuncu almayı hedeflediklerini ancak 3 transfer yapabildiklerini belirtti.

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe ile sahalarında oynayacakları müsabakaya da değinen Tekke, şunları kaydetti:

"Biz maç maç gidiyoruz. Evimizde oynayacağımız bir maç, kazanabileceğimiz bir maç. Biz o mücadeleyi sadece Fenerbahçe'ye değil, kimle oynarsak oynayalım göstermek durumundayız. İsteğimiz destek tabii ki taraftar da tribünleri doldurmalıdır. Tabii burada benim asıl söyleyeceğim şey şu. Bence hakem konuşsun. Ben hakemden hiç memnun değildim. Hiç alakası yok değil mi? Bugün yendik aslında. Kenarda rahatsız olduğum şeyler oluyor. Rahatsız ediyor beni. Bunu yenerken de söylemem gerekli yani. Rahatsız ediyor beni. Etmeyen var. Yenildiğinde de etmeyen var ama yendik, rahatsız ediyor. Hissediyorum, görüyorum, yaşıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe maçı da normal maçlar gibi bizim için, kazandığımızda 3 puan alacağımız, kaybettiğimizde puan alamayacağımız ve beraberlikte de 1 puan alacağımız bir maç. İyi konsantre olup ve iyi analiz ederek isteğimiz, arzumuzu göstererek taraftarımızı yine güldürmeye çalışacağız. Başka ekstra bir motivasyonumuz olmayacak."

