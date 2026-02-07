07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
0-3
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
1-2
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
4-1
07 Şubat
Nantes-Lyon
0-1DA
07 Şubat
Brest-Lorient
2-0
07 Şubat
Lens-Rennes
3-1
07 Şubat
Fiorentina-Torino
1-154'
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
2-3
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
2-1DA
08 Şubat
Sevilla-Girona
18:15
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
3-0
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
2-3
07 Şubat
Wolves-Chelsea
1-3
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-2
07 Şubat
Fulham-Everton
1-2
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
3-0
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
1-1
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
1-1
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-2
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-1
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-0
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-2
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-0
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-2
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
5-0

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Sterling açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

calendar 07 Şubat 2026 23:25 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 23:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarrda bulundu.

"TÜRKİYE'YE GELMEYİ DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYEDİLER"

Transfer gündemine dair konuşan Yıldırım, dünyaca ünlü yıldız Raheem Sterling ile ilgilendiklerini ancak sürecin ilerlemediğini belirterek, "Bir ara Raheem Sterling ile ilgilendik, çok istedik. Ancak onun Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini söylediler" ifadelerini kullandı. 

Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Raheem Sterling'in, şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

İngiliz yıldız, kariyeri boyunca Premier Lig'de 396 maçta 123 gol ve 75 asist üretti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 88 karşılaşmada 27 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

Sterling, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 82 maçta 20 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
