Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Sterling açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarrda bulundu.



"TÜRKİYE'YE GELMEYİ DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYEDİLER"





Transfer gündemine dair konuşan Yıldırım, dünyaca ünlü yıldız Raheem Sterling ile ilgilendiklerini ancak sürecin ilerlemediğini belirterek, "Bir ara Raheem Sterling ile ilgilendik, çok istedik. Ancak onun Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini söylediler" ifadelerini kullandı.



Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Raheem Sterling'in, şu anda bonservisi elinde bulunuyor.



İngiliz yıldız, kariyeri boyunca Premier Lig'de 396 maçta 123 gol ve 75 asist üretti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 88 karşılaşmada 27 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.



Sterling, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 82 maçta 20 gol kaydetti.



