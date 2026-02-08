İtalya Serie A'nın 24. hafta karşılaşmasında Genoa ile Napoli kozlarını paylaştı.



Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadele, konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Genoa'nın gollerini 3. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovsky ve 57'de Lorenzo Colombo kaydetti. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri ise 20. ve 90+5. (p) dakikalarda Rasmus Hojlund ile 22'de Scot McTominay'dan geldi.



Ayrıca konuk takımda Juan Jesus, 76. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Napoli 49 puana yükseldi. Genoa ise 23 puanda kaldı.



Ligin 25. haftasında Napoli sahasında Roma'yı ağırlayacak. Genoa ise Cremonese deplasmanında sahne alacak.



