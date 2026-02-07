Domenico Tedesco'dan santrfor için açıklama!

"Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Beş buçuk aydır burada olsam da uzun zamandır buradaymış gibiyim. Türk futbolunun bir parçası olduğum için çok mutluyum."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulundu."İtalya'da doğdum. İki ebeveynim de İtalyan. Tabii ki İtalyan köklerim var. Akdenizli gibi hissediyorum. İtalya'nın güneyinde büyük bir ailem var, çok fazla İtalyanlık var."

"Zeki hocamız başta bana karşı biraz utangaçtı. Kendisine her kararımı onunla tartışacağımı ve fikrine ihtiyacımın olduğunu ilettim. Aramız çok iyi. Kendisi çok önemli biri."





"KÜÇÜMSEMİŞ OLABİLİRİM"





"Buraya geldiğimde takımları analiz ediyorsunuz. Deplasman maçları olsun, evdeki maçları olsun. Özel bir şeyin olduğunu hissediyorsunuz. Takdir ediyorum ve keyif alıyorum bundan. Başkanlık değişimiyle alakalı olarak daha önce böyle bir şey tecrübe etmedim. Belçika'da, Belçika Milli Takımı'nda bunu tecrübe etmiştim. Çok böyle duygusallık anlamında çok benzediğini söyleyemem. Burada 6-8 gün olmuştu. Sanırım Kasımpaşa maçında bir başkanlık seçimi oldu ve değişim oldu. Göreve geldikten 8 gün sonra başkanımız değişti, bunun önemini küçümsemiş olabilirim. Kasımpaşa maçının devre arasında oyuncular bir şeyle meşguldü ve bunu anlamamıştım."





"HER HOCANIN FARKLI BİR FİKRİ VAR"





"Pinpon anlamında maç... Maçın içerisinde birçok defa geçişler söz konusu. Şunu söyleyebilirim ki... Evet, doğru. Bu, bunun bir parçası. Ama bu tip maçlar olabiliyor. Diğer ülkelerde de bu tip maçlar olabiliyor. Sadece size şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar oynadığımız her takım. Aynı şekilde Türkiye Kupası'nda da birincilikten, ikincilikten takımlara karşı oynadık ve onlar da iyi iş çıkardılar. Aslında takımlara bakacak olursak, kalitelerine bakacak olursak... Her takım aynı şekilde oynamıyor tabii ki. Çünkü her hocanın farklı, spesifik fikri var. Atmosferle de alakalı olarak, taraftarların göstermiş olduğu, destekle de alakalı olarak. Bu anlamda iltifatı hak ediyor."





"JOSE MOURINHO'YA SAYGI DUYUYORUM"





"Kimin hoca olduğuna bağımsız olarak geldiğimde her şey kötü değildi. Ben Mourinho'ya da saygı duyuyorum aynı şekilde.



İkinci şey de ben sadece gördüğüm şeyi yorumlayabilirim, yargılayabilirim. Ve sadece bunu yapan kişi ben değilim. Bunu hep birlikte başardık. Kulüp, büyük bir kulüp burası. Çok duygusal ve güçlü, büyük bir kulüp Fenerbahçe. Dolayısıyla etrafınızda iyi insanlara ihtiyacınız var.



İyi bir staffım var, iyi bir teknik ekibim var. Gerçekten iyi insanlar buldum burada samanların içerisinde. Ve tabii ki yönetim başkan, sportif direktör. Biz hep beraber yapıyoruz bunu. Sadece ben değil."



"BUGÜNLERE GELEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"





"Üniversite okuyordum ve genç takımda hoca olmak için, sanırım üniversiteden de önceydi... Küçük bir şehirde küçük çocuklara antrenörlük yaptığımı ve ihtiyaçları varsa Stuttgart'ta çalışmak isteyebileceğime dair bir mektup yazmıştım. Her şey çok hızlı oldu. Bugünlere gelebileceğimi düşünmemiştim.





"FENERBAHÇE'Yİ SEÇME SEBEBİM..."



"Transferde Fenerbahçe için ihtiyaç olan şeyleri yaptık. Fenerbahçe'yi seçme sebebim kulübün fikriydi, benim fikrime de aslında uyuyordu. Bu yüzden ben Fenerbahçe'ye geldim. Geride karşılayan bir oyun olsaydı daha farklı olabilirdi. Tabii ki de aslında bunu yapabilmem gerekiyor. Çünkü hoca her şeye adapte olmalı. Ama burada aslında önemli olan DNA'nın uyması. Benim ve Fenerbahçe'nin. Bunu stadyumuzda da aslında hissediyoruz. Taraftarlarımızın istediği şeyi de görüyorsunuz. Çünkü topa sahip olmamızı istiyorlar. Şanslar yaratmamızı istiyorlar. Ve rakip topa sahipken ıslıklıyorlar. Yani aslında net yapmak istediğimiz şeyler. Gerçekleştirmek istediğimiz şeyler. Dolayısıyla birbirimize uyuyoruz."





N'GOLO KANTE AÇIKLAMASI





"Kış transfer dönemi kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Biz çok iyi bir iş çıkardık. Kulübün N'Golo Kante transferindeki birlikte hareketi çok iyiydi. Bu tek adam, iki adam şovu değildi. Her şeyi birlikte yaptık. Bu çok olan bir şey değil."





"BEN BU TAKIMA ÇOK GÜVENİYORUM"





"Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Santrfor konusunda endişem yok. Ben bu takıma çok güveniyorum. Ayrıca son 4 ayda bakacak olursanız 3 santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Biz yapacağız. Talisca bu pozisyonda oynayabilir. Sidiki Cherif iyi bir transfer. Kerem var. Asensio sahte 9 oynayabilir. Bize bağlı. Biz yapacağız. Şunu söylemek istiyorum ki, elimizdeki oyuncuları konuşalım."





KEREM AKTÜRKOĞLU





"Kerem Aktürkoğlu'nun harika bir karakteri var. Asla vazgeçmiyor, pes etmiyor. Skor anlamında yorumlar yapabilirsiniz ama bu zamanla alakalı. İyi çalışıyor ve iyi antrenman yapıyor."





TARAFTARLAR İÇİN AÇIKLAMA





"Taraftarlar her şey hakkında konuşabilir. Bu işin motoru onlar. Benim işim daha karmaşık. Takım için dengeyi bulmalıyım. İnsani olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Onların enerjilerini her gün hissediyorum. Dışarıdan bakınca tek öneri sunabilirsiniz ama takım için en iyisi neyse onu seçmeliyiz. Ben her zaman dengeyi bulmalıyım."





"BİZ BÜYÜK BİR KULÜPTEYİZ"





"Biz büyük bir kulüpteyiz. Eğer büyük bir kulüpteyseniz her maçı kazanmalısınız. Fenerbahçe formasıyla oynanacak her maç önemli."





"İŞİN BÜYÜK KISMINI ANALİZ DEPARTMANI YAPIYOR"



Analiz yapmak sizin ne kadar zamanınızı alıyor? Bireysel olarak mı yoksa takımı toplu olarak mı analiz etmeyi tercih ediyorsunuz?



"İkisi de aslında çok önemli. Kolektif olarak çalışmak önemli. Bazı şablonları, otomatikliği, antrenmanda çalışmanız gerekiyor takım olarak ama bireysel olarak da bana göre çok önemli. 3 günde bir oynuyorsanız kolay bir şey değil aslında bu. Bireysel antrenmanlar için. Ama bireysel antrenmanlar, pozisyonel, taktiksel antrenmanlar gerçekten çok çok çok temel. Çok önemli oyuncuları geliştirmek için. Bu da bizim aslında işimiz. Çünkü en önemli şey bu. Herkesin de performansını artırmak istiyoruz tabii ki çalışarak. Bireyselliklere de tabii ki dokunarak. Küçük detaylara dokunarak da çalışıyoruz. Bunu çok seviyorum. Çok fazla zaman geçiriyoruz tabii ki kendi maçlarımızı izlerken özellikle. Analiz ekibimiz var. Gerçekten çok fazla maç izliyorlar. Dolayısıyla organize bir şekilde, daha azaltılmış şekilde onları tabii ki izliyorum. Dakika olarak, daha küçük olarak ama işin büyük kısmı analiz departmanı tarafından gerçekleştiriliyor."



"ORTA SAHADA ÇOK FAZLA OPSİYONUMUZ VAR"





"Orta sahada çok fazla opsiyonumuz var. Alvarez profil olarak daha defansif ve kesici bir 6 numara. İsmail'i 8 numara pozisyonunda seviyorum. Orada daha çok koşabilir, önde basabilir ve topla gidebilir."





"KANTE VE GUENDOUZI HARİKALAR"





"Kante ve Guendouzi harikalar. Kante ilk antrenmanına çıktı, Guendouzi'yi finalde gördünüz."





"ADAM ADAMA BASKI YAPINCA İYİ ÇIKIYORUZ"



"Adam adama baskı yapınca iyi çıkıyoruz. Baskı önde olduğunda sırtı dönük şekilde beki buluyoruz. Sırtı dönük oynamayı daha iyi yapabiliriz. Rakip nasıl baskı yapıyor, bunlara detaylı çalışmak gerek. Üçüncü bölgede 3'e 3 durumu oluşturuyoruz ama tabii ki de sıkıntı çektiğimiz anlar olabiliyor. Zamanlama ve ilk dokunuş çok önemli. Vücudunu kullanman çok önemli. Dolayısıyla bu işin içerisinde çok fazla detay var. Tek bir konu olarak bunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla farklı konular içeriyor bu. Ama bunu geliştirebiliriz. Sırtı dönük oynamayı özellikle daha iyisini yapabiliriz. Yeni de çözümler bulmamız gerekiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz."



"TAKIMIN FİZİK DURUMUYLA İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"





"Takımın fizik durumuyla ilgili bir şey söylemedim. Sadece hocaya değil, teknik ekibe de bir şey söylemiş oluyorsunuz. O da benim tarzım değil. Dolayısıyla ben yargılayamam. Çalışma nasıldı, neler yaptılar, neler yapmadılar. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Yaz periyodunda, hazırlıkta herkes önemli. Herkesin sorumluluğu var bu anlamda. Geçmiş hocalarla alakalı ben böyle bir şey vurgulamadım. Sadece burada bulunduğum zamanı konuşabilirim. Geçmişe şu anda bakmıyoruz tabii ki. Art arda maçlar oynuyorsunuz ve başka problemler yaşayabiliyorsunuz. Sakatlık gibi, tazelik gibi, keskinlik gibi... Ama bu normal bir şey zaten. Bizim bununla başa çıkmamız lazım."





"KENDİMİ İSİMLERE GÖRE DEĞİŞTİRMİYORUM"





"Kendimi isimlere göre değiştirmiyorum. Benim bir futbol fikrim var, herkese karşı şeffafım. Benim kendi futbol fikrim var, hocalık fikrim var. İnsan olarak kendi özelliklerim var. Hep şeffafım takıma, teknik ekibe, herkese. Dolayısıyla bu beni değiştirmiyor. Karşımdaki oyuncu profili veya ismi bazı durumlarda tabii ki de yardımcı oluyor. Söylediğiniz bazı isimleri sizde. Özel durumları bilebiliyorlar, baskı altında nasıl performans gerektirmesi gerektiğini biliyorlar. Yüksek bir profesyonellik seviyeleri var. Dolayısıyla her antrenmanda bu yüksek seviyeyi, yüksek kaliteyi, enerjiyi görebiliyoruz ki bu da önemli."





"GENÇLERBİRLİĞİ'NE SAYGI DUYUYORUM"





"Gençlerbirliği'nin başkanı N'Golo Kante'den daha iyi oyuncuları olduğunu söyledi."



Domenico Tedesco: "Saygı duyuyorum. Trabzonspor'a 4 gol attılar, Galatasaray'a 2 gol attılar. Bu büyük bir anlam ifade ediyor."



"GÜNÜN SONUNDA ÖNEMLİ OLAN F.BAHÇE"





"Dürüstçe benim kişisel istatistiklerimi çok önemsemiyorum. Günün sonunda önemli olan Fenerbahçe. Ben kulüp için çalışıyorum. Ben oyuncularım için çalışıyorum. Ben başkan için çalışıyorum, yönetim için çalışıyorum. Ve taraftarlar için çalışıyorum. En önemli şey. Sadece benim kişisel istatistiklerim için değil."





"HAYAL KURMAYA BAŞLARSAM ODAĞIMI KAYBEDERİM"





"Şampiyon olmanız halinde taraftarın sizi taşıyacağı yeri hayal edebiliyor musunuz?"



Domenico Tedesco: "Hayır. Herkes hayal edebilir bu serbest tabii ki ama benim için bu mümkün değil çünkü 9 Şubat akşamı bir maçımız var. Hayal kurmaya başlarsam kendi odağımı kaybederim."





"HERKESİ YENME POTANSİYELİMİZ VAR"



"Nottingham Forest maçıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanma şansı var mı?"



Domenico Tedesco: "Çok uzun bir adım. Herkesi yenme potansiyelimiz var. Aston Villa'ya 2. veya 3. sıradalar Premier Lig'de ve biz oradaydık seviye olarak. Çünkü özel oyuncuları var. Takım ruhu olarak birlikte çalışıyorlar, 3 yıldır aynı hocayla... Bu tabii ki etkiliyor performansı. Ama bence iyi anlarda, özellikle evimizde taraftarlarımızla beraber, herkes her zamanki gibi bize destek olduğunda güzel şeyler yapabiliriz. Ama bu maçlar zor maçlar. Art arda oynayacağımız maçlar olacak, kolay olmayacaktır."



TARKAN KONSERİNE GİTMEK İÇİN FIRSATIM VARDI



"Tarkan konserine gitmek için fırsatım vardı ama gidemedim. Konserlerin sold-out geçtiğini biliyorum. En sevdiğim şarkısı Dudu. Almanya'da çok fazla Türk var ve arkadaşlarım sayesinde tanıdım. Bazen otobüste Tarkan açıyoruz."



