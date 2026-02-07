İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal, evinde Sunderland'i konuk etti.



Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı lider Arsenal karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.



Ev sahibi takımın gollerini 42. dakikada Martin Zubimendi ve 66 ile 90+4. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.



GYÖKERES'TEN RESİTAL



Öte yandan Arsenal formasıyla çıktığı son 8 resmi maçta Viktor Gyökeres 6 gol 2 asist ile 8 gol katkısı yaptı.



Bu sonuçla Arsenal 56 puana yükseldi. Sunderland ise 36 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Arsenal, Brentford'a konuk olacak. Sunderland ise Liverpool'u ağırlayacak.







