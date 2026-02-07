İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal, evinde Sunderland'i konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı lider Arsenal karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Ev sahibi takımın gollerini 42. dakikada Martin Zubimendi ve 66 ile 90+4. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.
GYÖKERES'TEN RESİTAL
Öte yandan Arsenal formasıyla çıktığı son 8 resmi maçta Viktor Gyökeres 6 gol 2 asist ile 8 gol katkısı yaptı.
Bu sonuçla Arsenal 56 puana yükseldi. Sunderland ise 36 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Arsenal, Brentford'a konuk olacak. Sunderland ise Liverpool'u ağırlayacak.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı lider Arsenal karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Ev sahibi takımın gollerini 42. dakikada Martin Zubimendi ve 66 ile 90+4. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.
GYÖKERES'TEN RESİTAL
Öte yandan Arsenal formasıyla çıktığı son 8 resmi maçta Viktor Gyökeres 6 gol 2 asist ile 8 gol katkısı yaptı.
Bu sonuçla Arsenal 56 puana yükseldi. Sunderland ise 36 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Arsenal, Brentford'a konuk olacak. Sunderland ise Liverpool'u ağırlayacak.