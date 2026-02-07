Ertuğrul Doğan'dan otobüs saldırısı hakkında açıklama

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Samsunspor ile oynanan müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.



Trabzonspor takım otobüsünün müsabaka öncesi saldırıya uğraması ile ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.



A Spor'un sorularını cevaplayan Ertuğrul Doğan şu sözleri dile getirdi:



"Her şeyi Samsun şehrine mal etmemek lazım. Samsun bizim komşu şehrimiz, bizim komşumuz. Samsunluları biz çok seviyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımızı çok seviyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Her şehirde böyle münferit şeyler olabilir. Samsun camiasını bağlamaz."



