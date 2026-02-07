Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Bosna Hersekli santrfor Almir Aganspahic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Almir Aganspahic'in forvet hattını güçlendirmek amacıyla kadroya dahil edildiği belirtildi.
Profesyonel futbol kariyerine Bosna Hersek'in köklü kulüplerinden Saraybosna'da başlayan Aganspahic, kariyeri boyunca birçok farklı ülkede forma giyerek dikkati çekti.
Bosna Hersek'te Mladost Kakanj ve Celik Zenica, Hırvatistan'da Osijek, Sırbistan'da Novi Pazar ve Cukaricki, Azerbaycan'da Sumqayıt ve Kuzey Makedonya'da Shkendija takımlarında görev alan Aganspahic, son olarak Kosova temsilcisi Gjilani'de oynadı.
Boluspor'dan santrfor hamlesi: Aganspahic
Boluspor, Bosna Hersekli santrfor Almir Aganspahic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Bosna Hersekli santrfor Almir Aganspahic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
