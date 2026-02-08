07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
0-3
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
1-2
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
4-1
07 Şubat
Nantes-Lyon
0-1
07 Şubat
Brest-Lorient
2-0
07 Şubat
Lens-Rennes
3-1
07 Şubat
Fiorentina-Torino
2-2
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
2-3
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
3-1
08 Şubat
Sevilla-Girona
18:15
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
3-0
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
2-3
07 Şubat
Wolves-Chelsea
1-3
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-2
07 Şubat
Fulham-Everton
1-2
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
3-0
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
1-1
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
1-1
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-2
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-1
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-0
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-2
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-0
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-2
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
5-0

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic karşılaşacak.

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, 8 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray MCT Technic ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi, saat 15.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Karşılaşmada Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü görev yapacak.

Basketbol Süper Ligi'ndeki 18 maçta 16 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, zirvede yer alıyor.

Ligdeki müsabakaların 11'ini kazanan ve 7'sinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise haftaya averajla 6. basamakta girdi.

FENERBAHÇE'DE HEDEF ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET 

Sarı-lacivertli ekip, derbide sahaya ligdeki art arda 7. galibiyetini almak için çıkacak.

Basketbol Süper Ligi'nin son 6 haftasında rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı da mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkarmaya çalışacak.

LİGDE SON 7 DERBİNİN GALİBİ FENERBAHÇE 

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile son 7 maçını kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertli takım, 2022-23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılılar ile ligdeki tüm derbilerde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe'ye karşı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son galibiyetini 2021-22 sezonunun ikinci yarısında elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 11 Nisan 2022'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 76-70 mağlup etti.

GALATASARAY, BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE SON 4 MAÇINI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı.

İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco'nun göreve getirilmesinin ardından çıkışa geçen Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kurması halinde Basketbol Süper Ligi'nde hem peş peşe 5. galibiyetini alacak hem de ezeli rakibine karşı 7 maçlık galibiyet özlemine son verecek.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.