Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü: Sosyal medyadan duyurdu

Kariyerini İngiltere'de sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla babaannesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"



Kadıoğlu, sosyal medya hesabından babaannesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Mekanın cennet olsun babaannem, seni çok özleyeceğiz" notunu düştü.



BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever, Kadıoğlu'nun açıklamasını paylaşarak başsağlığı diledi.







