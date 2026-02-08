08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
17:00
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
14:30
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
17:00
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
17:00
08 Şubat
Bologna-Parma
14:30
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
16:00
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
17:00
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
17:00
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
16:00
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
16:00
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
13:30
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
13:30
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Kocaeli'de teknik direktör Selçuk İnan, kenarda takımıyla birlikte olmayacak.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor, son maçta kırmızı kart gören Selçuk İnan yedek kulübesinde yer alamayacak.

calendar 08 Şubat 2026 11:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü Zecorner Kayserispor ile deplasmanda mücadele edecek.

RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde topladığı 24 puanla 9. sırada bulunan Kocaeli temsilcisi, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet aldı.

Kocaelispor'da tedavisi devam eden kaleci Jovanovic ile sarı kart cezalısı Karol Linetty karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede yer alamayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
