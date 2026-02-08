08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
17:00
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
0-012'
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
17:00
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
17:00
08 Şubat
Bologna-Parma
0-012'
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
16:00
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
17:00
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
17:00
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
16:00
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
16:00
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
0-247'
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
2-0DA
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 96. randevuda

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.

calendar 08 Şubat 2026 12:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 96. randevuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, 9 Şubat Pazartesi günü yapacakları maçla Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet elde ederken, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği 16 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe, rakibine 172 gol atarken kalesinde ise 101 gol gördü.

FENERBAHÇE SON 40 MAÇTA SADECE 4 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. 

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 40 lig maçından sadece 4'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 28'ini kazandı, 8'inde berabere kaldı.

FENERBAHÇE SAHASINDA ÜSTÜN  

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı ev sahibi olarak 47 kez sahaya çıktı.

Bu maçların 31'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Başkent temsilcisi 4 mücadelede sahadan 3 puanla ayrıldı.

1959-1960 sezonunda başlayan lig rekabetinde Gençlerbirliği, deplasmandaki ilk galibiyetini 16 Mayıs 1993'de 4-3'lük skorla elde etti.

İki takım, Kadıköy'de en son 2020-2021 sezonunda karşı karşıya gelmiş, bu maçı da başkent temsilcisi 2-1'lik galibiyetle tamamlamıştı.

Bugüne kadar oynanan 47 lig maçında Fenerbahçe 111 gol atarken, Gençlerbirliği ise 47 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI GALİBİYETTLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
