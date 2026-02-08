Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 96. randevuda

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, 9 Şubat Pazartesi günü yapacakları maçla Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet elde ederken, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği 16 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.
Bu müsabakalarda Fenerbahçe, rakibine 172 gol atarken kalesinde ise 101 gol gördü.
FENERBAHÇE SON 40 MAÇTA SADECE 4 KEZ YENİLDİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.
Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 40 lig maçından sadece 4'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 28'ini kazandı, 8'inde berabere kaldı.
FENERBAHÇE SAHASINDA ÜSTÜN
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı ev sahibi olarak 47 kez sahaya çıktı.
Bu maçların 31'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Başkent temsilcisi 4 mücadelede sahadan 3 puanla ayrıldı.
1959-1960 sezonunda başlayan lig rekabetinde Gençlerbirliği, deplasmandaki ilk galibiyetini 16 Mayıs 1993'de 4-3'lük skorla elde etti.
İki takım, Kadıköy'de en son 2020-2021 sezonunda karşı karşıya gelmiş, bu maçı da başkent temsilcisi 2-1'lik galibiyetle tamamlamıştı.
Bugüne kadar oynanan 47 lig maçında Fenerbahçe 111 gol atarken, Gençlerbirliği ise 47 kez gol sevinci yaşadı.
EN FARKLI GALİBİYETTLER
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.
İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 96. randevuda
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, 9 Şubat Pazartesi günü yapacakları maçla Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Paul Onuachu'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!
-
9
Beşiktaş'a kötü haber: Elan Ricardo
-
8
Fatih Tekke'den transfer açıklaması: "Biz aldık diye düşünüyorduk"
-
7
Beşiktaş - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
-
6
Yüksel Yıldırım: "Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar"
-
5
Beşiktaş dünyayı salladı: İngilizler ve Araplarla zirve mücadelesi
-
4
Tedesco'dan Sidiki Cherif planı: "50 milyon euroya satarız"
-
3
Fenerbahçe'de fatura Devin Özek'e kesildi: Veda ediyor
-
2
Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü: Sosyal medyadan duyurdu
-
1
Çaykur Rizespor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 14:31 Fenerbahçe Beko'da Devon Hall ameliyat oldu!
- 14:16 Fenerbahçe'den sürpriz imza: Daniel Asante Amoh
- 14:05 Fenerbahçe'de Sidiki Cherif gelişmesi
- 13:57 Kadınlar derbisinde Fenerbahçe'den Beşiktaş'a fark!
- 13:54 Trabzonspor otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen 5 kişi adliyeye sevk edildi
- 13:50 İtalyan babadan Kenan Yıldız paylaşımı: "Çocukların yeni umudu"
- 13:29 Paul Onuachu ilk dönemindeki performansını yakaladı
- 13:27 Chelsea'de Palmer fırtınası sürüyor
- 13:13 Carlos Vinicius'tan dikkat çeken performans!
- 13:09 Kırklareli'nde "Umutlu Yarınlar Projesi"
- 13:04 Bryan Mbeumo'ya Muhammed Salah benzetmesi!
- 12:48 Trabzonspor'dan 21 sene sonra ilk
- 12:36 Inter'de Cristian Chivu ile sözleşme planı
- 12:30 Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 96. randevuda
- 12:22 Fenerbahçe'de Gençlerbirliği öncesi beş eksik!
- 12:20 Asensio için geri dönüş haberi!
- 12:05 Beşiktaş - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
- 12:04 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 12:01 Sivasspor üç maç sonra kaybetti
- 11:54 Erzurum okçuluk salonunda millî takım seçmelerine hazırlıklar sürüyor.
- 11:41 Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü: Sosyal medyadan duyurdu
- 11:38 Pakistanlı dağcı buz duvarından düşerek hayatını kaybetti
- 11:31 Galatasaray'da gençlik aşısı
- 11:29 David Jurasek, Beşiktaş'ı pişman etti!
- 11:25 Kocaeli'de teknik direktör Selçuk İnan, kenarda takımıyla birlikte olmayacak.
- 11:21 Suudi Arabistan'da En Nesyri şoku! İlk maçından sonra kıyamet koptu
- 11:06 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak
- 10:56 Fenerbahçe'de fatura Devin Özek'e kesildi: Veda ediyor
- 10:54 Deniz Gül'den Fenerbahçe'ye Galatasaray yanıtı!
- 10:52 Kasımpaşa bir çıkış arıyor
- 10:49 Beşiktaş dünyayı salladı: İngilizler ve Araplarla zirve mücadelesi
- 10:40 Beşiktaş'a kötü haber: Elan Ricardo
- 10:37 Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı evinde ağırlıyor
- 10:37 Galatasaray'da Torreira'ya zam ve sözleşme yolda
- 10:28 Tedesco'dan Sidiki Cherif planı: "50 milyon euroya satarız"
- 10:20 Okan Buruk'tan uyarı: "Puan kaybı istemiyorum"
- 10:13 Beşiktaş'ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh'un bilinmeyenleri
- 10:11 Leroy Sane için Juventus planı!
- 09:59 Alperen Şengün'den triple double!
- 09:55 Gabriel Sara için geliyorlar
- 09:54 Fenerbahçe'ye santrfor eleştirisi!
- 09:43 Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor!
- 09:19 Galatasaray'da ayrılık gerçeği: Kazımcan Karataş
- 09:16 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!
- 09:08 Galatasaray'da yıldızlar sezon sonu!
- 01:07 Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi
- 00:27 Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!
- 00:07 Barış Göktürk, 2027 yılı için Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıkladı
- 00:00 Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören'den saldırıya tepki!
- 23:57 Boluspor'dan santrfor hamlesi: Aganspahic
- 23:56 Mathias Lovik: "Fenerbahçe'yi düşünüyoruz"
- 23:43 Thomas Reis: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"
- 23:25 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Sterling açıklaması
- 23:13 Napoli, 90+5'te gelen golle kazandı
- 22:51 Yüksel Yıldırım: "Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar"
- 22:42 Fatih Tekke'den transfer açıklaması: "Biz aldık diye düşünüyorduk"
- 22:38 Mustafa Eskihellaç: "Ben hücum oyuncusuydum"
- 22:28 Ertuğrul Doğan'dan otobüs saldırısı hakkında açıklama
- 22:27 Paul Onuachu'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!
- 22:08 Barcelona, Mallorca'yı 3 golle geçti!
İtalyan babadan Kenan Yıldız paylaşımı: "Çocukların yeni umudu"
Chelsea'de Palmer fırtınası sürüyor
Bryan Mbeumo'ya Muhammed Salah benzetmesi!
Inter'de Cristian Chivu ile sözleşme planı
Napoli, 90+5'te gelen golle kazandı
Barcelona, Mallorca'yı 3 golle geçti!
Arsenal evinde Sunderland'i rahat geçti!
Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'u ipten aldı!
Bruno Fernandes'ten golü için itiraf!
Kenan Yıldız, 2030'a kadar Juventus'ta!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|20
|15
|4
|1
|47
|14
|49
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|7
|0
|45
|17
|46
|3
|Trabzonspor
|21
|13
|6
|2
|41
|23
|45
|4
|Göztepe
|20
|11
|6
|3
|27
|12
|39
|5
|Beşiktaş
|20
|10
|6
|4
|35
|25
|36
|6
|Başakşehir
|20
|8
|6
|6
|34
|21
|30
|7
|Samsunspor
|21
|7
|9
|5
|24
|24
|30
|8
|Gaziantep FK
|20
|6
|7
|7
|27
|34
|25
|9
|Kocaelispor
|20
|6
|6
|8
|16
|21
|24
|10
|Alanyaspor
|20
|4
|10
|6
|20
|22
|22
|11
|Gençlerbirliği
|20
|6
|4
|10
|25
|28
|22
|12
|Rizespor
|20
|4
|8
|8
|24
|30
|20
|13
|Antalyaspor
|21
|5
|5
|11
|19
|34
|20
|14
|Konyaspor
|20
|4
|7
|9
|24
|33
|19
|15
|Eyüpspor
|20
|4
|6
|10
|16
|28
|18
|16
|Kasımpaşa
|20
|3
|7
|10
|15
|27
|16
|17
|Kayserispor
|20
|2
|9
|9
|16
|41
|15
|18
|Karagümrük
|21
|3
|3
|15
|18
|39
|12