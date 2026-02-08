Chelsea'de Palmer fırtınası sürüyor

Chelsea'de Cole Palmer fırtınası devam ediyor.



İngiliz yıldız, son oynanan ve 3-1 kazanılan Wolverhampton karşılaşmasında ilk yarıdan hat-trick yaptı.



Palmer, bu hat-trick ile birlikte tarihe geçti. Cole Palmer, Premier League tarihinde 3 kez ilk yarıda hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. [Wolverhampton, Everton, Brighton]



Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon bir süre sahalardan uzak kalan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon süre bulduğu 17 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı.



