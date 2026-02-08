Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi büyük sevinç yaratırken, Cenk Tosun, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılıklarının ardından yalnızca 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in kadroya katılması taraftarların tepkisine neden oldu.
Tecrübeli bir santrfor transferi yapılmaması eleştirilirken, bu kararın Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda alındığı öğrenildi. İtalyan teknik adamın, 3 gün önce transfer komitesiyle yapılan toplantıda, yabancı oyunculardan birinin kendi isteğiyle ayrılmaması halinde yeni bir forvet takviyesi istemediği ve Cherif'e güvendiği belirtildi.
"50 MİLYON EURO'YA SATARIZ"
Scout ekibinin önerisiyle kadroya katılan genç golcü hakkında Tedesco'nun, "Cherif yüksek potansiyele sahip, güçlü ve süratli. İlerleyen süreçte kulübe en az 50 milyon Euro bonservis kazandırabilecek kapasitede" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
ALTERNATİF PLAN HAZIR
Teknik heyetin, sakatlığını atlatmasının ardından Sidiki Cherif'i ilk 11'e monte etmeyi planladığı, genç oyuncunun uzun vadede takımın ana santrforu olarak görüldüğü ifade edildi. Bu plan doğrultusunda Anderson Talisca'nın yeniden 10 numara pozisyonuna dönmesi, Marco Asensio'nun sağ kanatta serbest rolde, Musaba'nın ise sol kanatta görev alması düşünülüyor.
Alternatif senaryolar arasında Talisca'nın tekrar santrfora geçmesi ve Cherif'in hamle oyuncusu olarak kullanılması da yer alıyor. Ayrıca Tedesco'nun, yoğun maç takvimine karşı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 4-6-0 sistemi üzerinde de çalışmalar yaptığı öğrenildi. Transferi öncesinde Angers formasıyla oynanan Paris FC maçında ayak bileğini burkan Sidiki Cherif'in bu hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Ligue 1'de 19 maçta 4 gol atan genç santrfor, Angers'te ligde çıktığı 19 karşılaşmanın 14'üne ilk 11'de başladı. Cherif, 4 milyon Euro bedelle kiralanırken, sözleşmesinde 18 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
Tedesco'dan Sidiki Cherif planı: "50 milyon euroya satarız"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif ile ilgili raporu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi büyük sevinç yaratırken, Cenk Tosun, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılıklarının ardından yalnızca 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in kadroya katılması taraftarların tepkisine neden oldu.
