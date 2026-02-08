08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
17:00
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
14:30
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
17:00
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
17:00
08 Şubat
Bologna-Parma
14:30
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
16:00
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
17:00
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
17:00
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
16:00
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
16:00
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
13:30
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
13:30
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Tedesco'dan Sidiki Cherif planı: "50 milyon euroya satarız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif ile ilgili raporu ortaya çıktı.

calendar 08 Şubat 2026 10:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan Sidiki Cherif planı: '50 milyon euroya satarız'
Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi büyük sevinç yaratırken, Cenk Tosun, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılıklarının ardından yalnızca 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in kadroya katılması taraftarların tepkisine neden oldu.

Tecrübeli bir santrfor transferi yapılmaması eleştirilirken, bu kararın Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda alındığı öğrenildi. İtalyan teknik adamın, 3 gün önce transfer komitesiyle yapılan toplantıda, yabancı oyunculardan birinin kendi isteğiyle ayrılmaması halinde yeni bir forvet takviyesi istemediği ve Cherif'e güvendiği belirtildi.

"50 MİLYON EURO'YA SATARIZ"

Scout ekibinin önerisiyle kadroya katılan genç golcü hakkında Tedesco'nun, "Cherif yüksek potansiyele sahip, güçlü ve süratli. İlerleyen süreçte kulübe en az 50 milyon Euro bonservis kazandırabilecek kapasitede" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

ALTERNATİF PLAN HAZIR

Teknik heyetin, sakatlığını atlatmasının ardından Sidiki Cherif'i ilk 11'e monte etmeyi planladığı, genç oyuncunun uzun vadede takımın ana santrforu olarak görüldüğü ifade edildi. Bu plan doğrultusunda Anderson Talisca'nın yeniden 10 numara pozisyonuna dönmesi, Marco Asensio'nun sağ kanatta serbest rolde, Musaba'nın ise sol kanatta görev alması düşünülüyor.

Alternatif senaryolar arasında Talisca'nın tekrar santrfora geçmesi ve Cherif'in hamle oyuncusu olarak kullanılması da yer alıyor. Ayrıca Tedesco'nun, yoğun maç takvimine karşı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 4-6-0 sistemi üzerinde de çalışmalar yaptığı öğrenildi. Transferi öncesinde Angers formasıyla oynanan Paris FC maçında ayak bileğini burkan Sidiki Cherif'in bu hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Ligue 1'de 19 maçta 4 gol atan genç santrfor, Angers'te ligde çıktığı 19 karşılaşmanın 14'üne ilk 11'de başladı. Cherif, 4 milyon Euro bedelle kiralanırken, sözleşmesinde 18 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
