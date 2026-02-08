08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
17:00
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
14:30
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
17:00
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
17:00
08 Şubat
Bologna-Parma
14:30
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
16:00
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
17:00
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
17:00
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
16:00
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
16:00
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
13:30
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
13:30
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Beşiktaş dünyayı salladı: İngilizler ve Araplarla zirve mücadelesi

Kadrosunu 7 oyuncu ile güçlendiren Beşiktaş, toplam 57 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek ara transfer döneminde dünyada en çok para harcayan takımlar arasında yer aldı.

calendar 08 Şubat 2026 10:49
Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş dünyayı salladı: İngilizler ve Araplarla zirve mücadelesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu 7 yeni isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar; kaleci Devis Vasquez, savunmacılar Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Yasin Özcan, orta saha oyuncuları Junior Olaitan ile Kristjan Asllani ve santrfor Hyeon-gyu Oh'u renklerine bağladı.

Beşiktaş, Agbadou için 18 milyon euro, Hyeon-gyu Oh için 14 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Siyah-beyazlılar, Murillo ve Olaitan transferleri için ise 5'er milyon euro harcadı. Ayrıca Tammy Abraham'ın bonservisi 15 milyon euroya alındı, oyuncu Aston Villa'ya 21 milyon euroya satıldı.

57 MİLYON EURO HARCAMA

Bu hamlelerle birlikte Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kasasından toplam 57 milyon euro çıkmış oldu.

BEŞİKTAŞ DÜNYADA 4. SIRADA

Sözcü'de yer alan habere göre; Beşiktaş, dünyada ara transfer döneminde en fazla harcama yapan kulüpler sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Listenin zirvesinde Manchester City 95 milyon euro ile bulunurken, Crystal Palace 89 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı. Al-Hilal 70 milyon euro ile üçüncü olurken, Beşiktaş 57 milyon euroluk harcamasıyla Suudi ekibinin hemen ardından listede kendine yer buldu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
