Beşiktaş dünyayı salladı: İngilizler ve Araplarla zirve mücadelesi

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu 7 yeni isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar; kaleci Devis Vasquez, savunmacılar Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Yasin Özcan, orta saha oyuncuları Junior Olaitan ile Kristjan Asllani ve santrfor Hyeon-gyu Oh'u renklerine bağladı.



Beşiktaş, Agbadou için 18 milyon euro, Hyeon-gyu Oh için 14 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Siyah-beyazlılar, Murillo ve Olaitan transferleri için ise 5'er milyon euro harcadı. Ayrıca Tammy Abraham'ın bonservisi 15 milyon euroya alındı, oyuncu Aston Villa'ya 21 milyon euroya satıldı.



57 MİLYON EURO HARCAMA



Bu hamlelerle birlikte Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kasasından toplam 57 milyon euro çıkmış oldu.



BEŞİKTAŞ DÜNYADA 4. SIRADA



Sözcü'de yer alan habere göre; Beşiktaş, dünyada ara transfer döneminde en fazla harcama yapan kulüpler sıralamasında 4. sırada yer aldı.



Listenin zirvesinde Manchester City 95 milyon euro ile bulunurken, Crystal Palace 89 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı. Al-Hilal 70 milyon euro ile üçüncü olurken, Beşiktaş 57 milyon euroluk harcamasıyla Suudi ekibinin hemen ardından listede kendine yer buldu.







