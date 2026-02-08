Beşiktaş'a kötü haber: Elan Ricardo

Beşiktaş'ın Kolombiya temsilcisi Deportes Tolima'ya kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'dan kötü haber geldi.



Kolombiya basınından Caracol Radio'nun haberine göre; sakatlanan Elan Ricardo'nun sezonu kapattığı belirtildi.



Genç futbolcu, Kolombiya'nın en üst düzey ligi olan Categoria Primera A'da oynanan Llaneros karşılaşmasının 46. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından kendini yere bırakmış, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sedyeyle sahayı terk etmişti. Oyuncunun stadyumdan ayrılırken ayağının üzerine basamadığı ve ciddi şekilde acı çektiği gözlemlenmişti.



Yapılan kontrollerin ardından Elan Ricardo'nun uzun süre sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle 2025 sezonunda forma giyemeyeceği aktarıldı.



Beşiktaş cephesinin de oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.





Deportes Tolima - Llaneros maçında sol dizi çıkan Elan Ricardo, sezonu kapattı.



(Caracol Radio) pic.twitter.com/FwkRTpmgRr



— Sporxtv (@sporxtv) February 8, 2026