08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
17:00
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
14:30
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
17:00
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
17:00
08 Şubat
Bologna-Parma
14:30
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
16:00
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
17:00
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
17:00
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
16:00
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
16:00
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
13:30
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
13:30
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Beşiktaş'a kötü haber: Elan Ricardo

Beşiktaş'ın Kolombiya Ligi ekiplerinden Deportes Tolima'ya kiraladığı Elan Ricardo'dan kötü haber geldi. Genç orta saha, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

calendar 08 Şubat 2026 10:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a kötü haber: Elan Ricardo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Kolombiya temsilcisi Deportes Tolima'ya kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'dan kötü haber geldi.

Kolombiya basınından Caracol Radio'nun haberine göre; sakatlanan Elan Ricardo'nun sezonu kapattığı belirtildi.

Genç futbolcu, Kolombiya'nın en üst düzey ligi olan Categoria Primera A'da oynanan Llaneros karşılaşmasının 46. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından kendini yere bırakmış, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sedyeyle sahayı terk etmişti. Oyuncunun stadyumdan ayrılırken ayağının üzerine basamadığı ve ciddi şekilde acı çektiği gözlemlenmişti. 

Yapılan kontrollerin ardından Elan Ricardo'nun uzun süre sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle 2025 sezonunda forma giyemeyeceği aktarıldı.

Beşiktaş cephesinin de oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
