Leroy Sane için Juventus planı!

Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili plan ortaya çıktı.
GALATASARAY'IN PLANI
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City karşılaşmasında sakatlanan Alman yıldızı Juventus maçına yetiştirmek istiyor.
Galatasaray'da teknik heyet, Sane'yi Juventus ile oynanacak maça kadar tam hazır hale getirmeyi planlıyor.
Rizespor maçının kadrosunda yer almayan 30 yaşındaki futbolcunun, ligin bir sonraki haftasındaki Eyüpspor maçında da riske edilmesi beklenmiyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
JUVENTUS MAÇI TARİHİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile ilk maçını 17 Şubat Salı günü sahasında oynayacak.
