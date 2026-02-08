Galatasaray'da gençlik aşısı

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı 5 oyuncunun yaş ortalaması 21.8 oldu.
GALATASARAY'IN HAMLELERİ
Sarı-Kırmızılılar, bu dönemde 18 yaşındaki Renato Nhaga ile Can Armando Güner'i, 22 yaşındaki Yaser Asprilla'yı, 25 yaşındaki Sacha Boey'yi ve 26 yaşındaki Noa Lang'ı kadrosuna kattı.
Ligin ilk yarısında forma şansı verdiği oyuncuların yaş ortalaması 26.85 olan Galatasaray, ara transferde yaptığı takviyelerle takımı gençleştirdi.
