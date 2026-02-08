Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Özbelsan Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



Ligin 20. haftasında sahasında Erzurumspor'a 2-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada mağlup olmamıştı.



Sivasspor, ligin 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 2-1 yenerken, 22. haftada evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1, 23. haftada iç sahada ATKO Grup Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.



Ligin 24. haftasında dün SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Sivas ekibinin 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.



Ligde 24 haftalık periyotta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlıların 30 puanı bulunuyor.



Sivasspor, ligin 25. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile karşılaşacak.



