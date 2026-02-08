08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
17:00
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
0-012'
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
17:00
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
17:00
08 Şubat
Bologna-Parma
0-012'
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
16:00
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
17:00
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
17:00
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
16:00
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
16:00
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
0-247'
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
2-0DA
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Sivasspor üç maç sonra kaybetti

Üç maçtır yenilmeyen Sivasspor, 24. haftada deplasmanda Sarıyer'e karşı mağlup oldu.

08 Şubat 2026 12:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor üç maç sonra kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Özbelsan Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligin 20. haftasında sahasında Erzurumspor'a 2-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada mağlup olmamıştı.

Sivasspor, ligin 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 2-1 yenerken, 22. haftada evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1, 23. haftada iç sahada ATKO Grup Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 24. haftasında dün SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Sivas ekibinin 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde 24 haftalık periyotta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlıların 30 puanı bulunuyor.

Sivasspor, ligin 25. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
