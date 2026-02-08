08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
17:00
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
0-012'
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
17:00
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
17:00
08 Şubat
Bologna-Parma
0-012'
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
16:00
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
17:00
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
17:00
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
16:00
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
16:00
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
0-247'
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
2-0DA
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Kırklareli'nde "Umutlu Yarınlar Projesi"

Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi", dezavantajlı çocukları kötü alışkanlıklardan koruyor.

calendar 08 Şubat 2026 13:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kırklareli'nde 'Umutlu Yarınlar Projesi'
Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi", dezavantajlı çocukları kötü alışkanlıklardan koruyor.

Geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında, dezavantajlı çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla açılan salon hokeyi kursuna 40 sporcu katılıyor.

Çocuklar ve gençler, antrenör Mehmet Sezer gözetiminde düzenli antrenman yapıyor.

Antrenör Sezer, sporun çocuklar ve gençler üzerinde çok yönlü olumlu etkiler oluşturduğunu söyledi.

Spor sayesinde çocukların teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzak kaldığını belirten Sezer, "Sporla çocukları teknolojiden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Spor yapan çocuk daha özgüvenli ve daha katılımcı oluyor. Bu sayede onların kalplerine dokunmaya çalışıyoruz. Ailelerimizin desteğiyle çocuklarımızı en iyi yerlere getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sezer, spora başlayan çocukların okula bağlılıklarının arttığını ve disiplinli bir yaşam tarzı kazandıklarını gözlemlediklerini ifade ederek, bazı dezavantajlı sporcuların Hokey Milli Takımı seçmelerine davet edildiğini söyledi.

Çocuklara sporun yanında hayat dersi de verdiklerini aktaran Sezer, "Amacımız onları suçtan ve kötü çevrelerden uzak tutmak." dedi.

Hokey kursuna katılan 14 yaşındaki Sevcan Yılmaz da spor sayesinde özgüveninin arttığını ve arkadaş çevresinin genişlediğini belirterek, Hokey Milli Takımı'nda yer alabilmek için azimle çalıştığını ifade etti.

