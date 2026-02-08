Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev, derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı 4-1'lik net skorla kazandı.



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Fenerbahçe, ikinci yarıda ise Beşiktaş karşısında 4 gol birden buldu.



Sarı-lacivertliler, 47. dakikada Busem Şeker, 51 ve 55. dakikalarda Plummer ve 66. dakikada Otu'nun golleriyle Beşiktaş karşısında 4-0'ı buldu. Beşiktaş'ta Lara Pintassilgo'nun 89. dakikadaki golü maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 52 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, 32 puanda kaldı.



Fenerbahçe'nin ligin bir sonraki haftasında oynayacağı Beylerbeyi maçı ertelendi. Sarı-lacivertliler, daha sonraki hafta ise sahasında Hakkarigücü ile karşılaşacak. Beşiktaş da gelecek hafta Hakkarigücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



