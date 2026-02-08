Sultanlar Ligi'nde evinde Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup eden Aras Kargo, haftanın sürprizine imza attı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda konuk ettiği rakibi karşısında 1-0 öne geçip, 2-1 geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, seyircisiyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Üst üste Türk Hava Yolları (D), Zeren Spor ve Beşiktaş'a (D) yenildikten sonra dişli rakibi Eczacıbaşı'nı dize getiren Aras Kargo, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.



Aras Kargo deplasmanda 3-0 kaybettiği Eczacıbaşı'ndan rövanşı almış oldu. Bu galibiyetle puan tablosunda bir basamak yükselerek 7'nci sıraya yerleşen İzmir temsilcisi, 4'üncü sıradaki İstanbul ekibine 5'inci yenilgisini tattırdı. Geçen sezon Sultanlar Ligi'ndeki ilk yılında 26 maçta 8 galibiyet elde ederek ligi 11'inci sırada tamamlayan Aras Kargo, bu sezon 20 müsabakada 10 galibiyete ulaşarak alkış topladı. Salı günü Galatasaray'a konuk olacak kırmızı-beyazlılar, ilk 8 hedefiyle mücadelesini sürdürecek.



