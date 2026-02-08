08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-08'
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-09'
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
1-06'
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-050'
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-08'
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-09'
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-047'
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-347'
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Aras Kargo 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Sultanlar Ligi'nde evinde Eczacıbaşı'nı konuk eden Aras Kargo karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

calendar 08 Şubat 2026 14:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aras Kargo 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sultanlar Ligi'nde evinde Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup eden Aras Kargo, haftanın sürprizine imza attı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda konuk ettiği rakibi karşısında 1-0 öne geçip, 2-1 geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, seyircisiyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Üst üste Türk Hava Yolları (D), Zeren Spor ve Beşiktaş'a (D) yenildikten sonra dişli rakibi Eczacıbaşı'nı dize getiren Aras Kargo, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Aras Kargo deplasmanda 3-0 kaybettiği Eczacıbaşı'ndan rövanşı almış oldu. Bu galibiyetle puan tablosunda bir basamak yükselerek 7'nci sıraya yerleşen İzmir temsilcisi, 4'üncü sıradaki İstanbul ekibine 5'inci yenilgisini tattırdı. Geçen sezon Sultanlar Ligi'ndeki ilk yılında 26 maçta 8 galibiyet elde ederek ligi 11'inci sırada tamamlayan Aras Kargo, bu sezon 20 müsabakada 10 galibiyete ulaşarak alkış topladı. Salı günü Galatasaray'a konuk olacak kırmızı-beyazlılar, ilk 8 hedefiyle mücadelesini sürdürecek.

