Çaykur Rizespor - Galatasaray canlı izle (Rize GS maçı izle)

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı maçlarda eski takımı Çaykur Rizespor'a karşı puan kaybetmedi. Buruk, Galatasaray'ın başında Çaykur Rizespor ile 5 maçın 5'ini de kazandı. Buruk'un öğrencileri, bu maçlarda 17 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 4 gol gördü.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 47 lig maçından 33'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 116 golüne, yeşil-mavililer 48 golle karşılık verebildi.



RİZE'DEKİ MAÇLAR



Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 24. kez Rize'de karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında Rize'de yapılan maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti. Rize'de Galatasaray'ın 49 golüne, Çaykur Rizespor 27 golle karşılık verdi.



SON 7 MAÇI GALATASARAY KAZANDI



İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 7 maçı sarı-kırmızılı takım kazandı. Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 7 müsabakayı 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0, 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı. Söz konusu maçlarda 24 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 8 gol gördü.



FARKLI SKORLAR



Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 1987-1988 ve 2024-2025 sezonlarında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 47 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 47 maçın 44'ünde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 karşılaşmayı deplasmanda kaybetti. Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 20 puanla 12'nci sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilmişti.



RİZESPOR'DA TEK EKSİK



Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov, maçta forma giyemeyecek.



ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev yapacak.



11'LER



Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samat, Attila Mocsi, Casper Hojer, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.







RİZESPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi. Ligde 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



SARI KIRMIZILI EKİPTE EKSİKLER



Galatasaray'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Leroy Sane ile Ahmed Kutucu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.



ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART SINIRINDA



Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, maçta sarı kart görmesi durumunda 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



NHAGA'NIN İLK MAÇ HEYECANI



Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, 8 Şubat Pazar günkü takımdaki ilk maçına çıkabilir. Nhaga, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında oynayacak. Takıma yeni katılan Sacha Boey ve Can Armando Güner'in ise maçta forma giymesi beklenmiyor.



LİGDE 8 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR



Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmada yenilmedi. Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.



SON 13 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANDI



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 13 maçın 10'unda gol yedi. Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı. Sarı-kırmızılılar, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 13 lig müsabakasının 10'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor, Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında gol yemedi. Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 12 golü kalesinde gördü.



LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI



Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor. Sezon başından beri 47 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 20 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 45 golle Fenerbahçe ve 38 golle Trabzonspor takip ediyor. Süper Lig'de bu sezon kalesinde 14 gol gören Galatasaray, Göztepe'nin (12) ardından da en az gol yiyen ikinci ekip olarak dikkati çekiyor.



SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ SARA



Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Süper Lig'de son 3 maçta 4 gol kaydetti. Sara, söz konusu maçlarda Kasımpaşa ile Kayserispor'a birer, Fatih Karagümrük'e de 2 gol attı.



