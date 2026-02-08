Rizespor'da penaltı beklentisi!

Süper Lig'de sahasında Galatasaray ile karşılaşan Rizespor, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 43. dakikasında Laçi'nin vuruşunda top Lucas Torreira'dan sekti. Rizesporlu oyuncular, bu pozisyond elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Ozan Ergün, oyunun sürmesini istedi. Hakem Ergün, VAR kontrolünün ardından oyunu yeniden başlattı.
