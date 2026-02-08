08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
0-015'
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-016'
08 Şubat
Angers-Toulouse
0-016'
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
2-054'
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
0-01'
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
0-00'
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
1-030'
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Fenerbahçe'de Talisca imzayı attı!

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Talisca, 2028'e kadar sarı-lacivertlilere imza attı.

Fenerbahçe'de Talisca imzayı attı!
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde oyuncumuza Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktörümüz Devin Özek eşlik etti."

"ÇOK MUTLUYUM"

Talisca, imzasının ardından, "Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım." dedi.



Taraftarlara mesaj gönderen Brezilyalı futbolcu, "Bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler." sözlerini sarf etti.

"AİLEMİZİN SEVİLEN EN BÜYÜK PARÇALARINDAN"

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Hocamızın, ekibinin ve takım arkadaşlarının da çok sevdiği oyuncu. Ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim: Rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız." dedi. 

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye geçen sezon devre arası transfer döneminde transfer olan 32 yaşındaki Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerde çıktığı 56 maçta 31 gol attı ve 6 asist yaptı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
