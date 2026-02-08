08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-012'
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-013'
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
1-010'
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-154'
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-012'
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-013'
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-051'
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-351'
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Trabzonspor takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiye adli kontrol

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

calendar 08 Şubat 2026 13:54 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 16:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından kimlikleri tespit edilen S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ile T.C.U. (16) stat çıkışında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 15 5 1 47 14 50
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 21 4 9 8 24 30 21
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
