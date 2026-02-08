08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-09'
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-010'
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
1-07'
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-051'
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-09'
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-010'
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-048'
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-348'
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Başakşehir'de seri devam ediyor!

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini sekiz maça yükseldi.

calendar 08 Şubat 2026 16:22 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 16:38
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir'de seri devam ediyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 53. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Eyüpspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Umut Bozok attı.

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde son dönemdeki yükselişine devam etti. Nuri Şahin'in ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini sekiz maça yükseltti. Başakşehir, bu süreçte altıncı galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 33 puana yükseldi. Eyüpspor, 18 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor, Galatasaray deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14.⁠ ⁠dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Selke'nin ceza sahası içinde düzgün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

20.⁠ ⁠dakikada Harit'in uzak mesafeden çıkardığı şutta, kaleci Jankat Yılmaz topu kornere çeldi.

RAMS Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada RAMS Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Operi'nin pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu: 0-2

61. dakikada Umut Güneş'in ara pasıyla topu önüne alan Shomurodov'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.

65. dakikada Eyüpspor atağında Talha Ülvan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

67. dakikada Harit'in indirdiği topu ceza yayının içinden düzgün bir vuruşla kaleye gönderen Shomurodov'un şutunda, kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada Eyüpspor farkı bire indirdi. Torres'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un köşeye yaptığı plasede, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 72 Calegari), Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 72 Legowski), Metehan Altunbaş (Dk. 58 Torres), Baran Ali Gezek, Emre Akbaba (Dk. 85 Raux-Yao), Pintor (Dk. 57 Ampem), Umut Bozok

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 65 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 85 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Brnic), Shomurodov, Harit (Dk. 85 Da Costa), Selke (Dk. 74 Bertuğ Yıldırım)

Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 53 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 90+3 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Operi (RAMS Başakşehir), Dk. 41 Umut Meraş (Eyüpspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
