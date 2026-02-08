Başakşehir'de seri devam ediyor!

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 53. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.



Eyüpspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Umut Bozok attı.



Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde son dönemdeki yükselişine devam etti. Nuri Şahin'in ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini sekiz maça yükseltti. Başakşehir, bu süreçte altıncı galibiyetini elde etti.



Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 33 puana yükseldi. Eyüpspor, 18 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor, Galatasaray deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14.⁠ ⁠dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Selke'nin ceza sahası içinde düzgün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1



20.⁠ ⁠dakikada Harit'in uzak mesafeden çıkardığı şutta, kaleci Jankat Yılmaz topu kornere çeldi.



RAMS Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





53. dakikada RAMS Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Operi'nin pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu: 0-2



61. dakikada Umut Güneş'in ara pasıyla topu önüne alan Shomurodov'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.



65. dakikada Eyüpspor atağında Talha Ülvan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.



67. dakikada Harit'in indirdiği topu ceza yayının içinden düzgün bir vuruşla kaleye gönderen Shomurodov'un şutunda, kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



90+3. dakikada Eyüpspor farkı bire indirdi. Torres'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un köşeye yaptığı plasede, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-2





Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı



ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 72 Calegari), Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 72 Legowski), Metehan Altunbaş (Dk. 58 Torres), Baran Ali Gezek, Emre Akbaba (Dk. 85 Raux-Yao), Pintor (Dk. 57 Ampem), Umut Bozok



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 65 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 85 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Brnic), Shomurodov, Harit (Dk. 85 Da Costa), Selke (Dk. 74 Bertuğ Yıldırım)



Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 53 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 90+3 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)



Sarı kartlar: Dk. 37 Operi (RAMS Başakşehir), Dk. 41 Umut Meraş (Eyüpspor)



