08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-012'
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-013'
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
1-010'
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-154'
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-012'
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-013'
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-051'
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-351'
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

NFL'de süper gece: Super Bowl LX

NFL'de şampiyonluk maçı Super Bowl bu gece New England Patrios ile Seattle Seahawks arasında oynanacak.

calendar 08 Şubat 2026 16:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
NFL'de süper gece: Super Bowl LX
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Futbol Ligi NFL'de şampiyonluk maçı Super Bowl bu gece, San Francisco'da bulunan Levi's Stadyumu'nda oynanacak.

New England Patriots ile Seattle Seahawks'ın karşılacağı maçın başlama vuruşu TSİ 02.30'da olacak.

SUPER BOWL ŞOVUNU 'SPORX' KODUYLA İNDİRİMLİ İZLE




PATRIOTS, 12. KEZ SUPER BOWL'DA

NFL'in gelmiş geçmiş en başarılı takımlarından New England Patriots, 12. kez Super Bowl'da yer alacak. Daha önce yer aldığı 11 maçta 6 kez galip gelip kupayı müzesini götüren Patriots en son 2019'da şampiyon olmuştu.

SEAHAWKS, 11 YIL SONRA RÖVANŞ PEŞİNDE

Seattle Seahawks ise 4. kez final maçında yer alacak. Tek şampiyonluğunu 2014 yılındaki 48. Super Bowl'u kazanarak alan Seahawks, en son 2015 yılında Super Bowl oynamış, o maçta yine New England Patriots ile karşı karşıya gelmişti. 28-24 New England Patriots'un kazandığı o maçtan tam 11 yıl sonra iki takım yine final maçında kozlarını paylaşacak.

MAÇ ÖNÜ GREEN DAY, DEVRE ARASI BAD BUNNY

Bir spor müsabakasından çok bir festival gününe benzeyen Super Bowl'da maç önünde sahneye ilk olarak Green Day çıkacak. NFL, devre arasında bazı sürprizlerin de olacağını belirtti. Maçın devre arası şovunda ise sahnede rapçi Bad Bunny yer alacak. 31 yaşındaki şarkıcı, son altı yılın dördünde Spotify'ın en çok dinlenen sanatçısı oldu.

30 SANİYELİK REKLAM 8 MİLYON DOLAR!

Super Bowl'un meşhur olan reklam kuşağı ise rekor fiyata ulaştı. Geçtiğimiz yıl 7 milyon dolar olan 30 saniyelik reklam alanlarına bu yıl 8 milyon Dolar (yaklaşık 347 milyon Lira) fiyat biçildi. Saniyesi yaklaşık 266 bin Dolar'a gelen reklam alanları ise yılın en büyük reklamcılık kampanyalarıyla dolduruluyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 15 5 1 47 14 50
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 21 4 9 8 24 30 21
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
