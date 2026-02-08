NFL'de süper gece: Super Bowl LX

Amerikan Futbol Ligi NFL'de şampiyonluk maçı Super Bowl bu gece, San Francisco'da bulunan Levi's Stadyumu'nda oynanacak.New England Patriots ile Seattle Seahawks'ın karşılacağı maçın başlama vuruşu TSİ 02.30'da olacak.NFL'in gelmiş geçmiş en başarılı takımlarından New England Patriots, 12. kez Super Bowl'da yer alacak. Daha önce yer aldığı 11 maçta 6 kez galip gelip kupayı müzesini götüren Patriots en son 2019'da şampiyon olmuştu.Seattle Seahawks ise 4. kez final maçında yer alacak. Tek şampiyonluğunu 2014 yılındaki 48. Super Bowl'u kazanarak alan Seahawks, en son 2015 yılında Super Bowl oynamış, o maçta yine New England Patriots ile karşı karşıya gelmişti. 28-24 New England Patriots'un kazandığı o maçtan tam 11 yıl sonra iki takım yine final maçında kozlarını paylaşacak.Bir spor müsabakasından çok bir festival gününe benzeyen Super Bowl'da maç önünde sahneye ilk olarak Green Day çıkacak. NFL, devre arasında bazı sürprizlerin de olacağını belirtti. Maçın devre arası şovunda ise sahnede rapçi Bad Bunny yer alacak. 31 yaşındaki şarkıcı, son altı yılın dördünde Spotify'ın en çok dinlenen sanatçısı oldu.Super Bowl'un meşhur olan reklam kuşağı ise rekor fiyata ulaştı. Geçtiğimiz yıl 7 milyon dolar olan 30 saniyelik reklam alanlarına bu yıl 8 milyon Dolar (yaklaşık 347 milyon Lira) fiyat biçildi. Saniyesi yaklaşık 266 bin Dolar'a gelen reklam alanları ise yılın en büyük reklamcılık kampanyalarıyla dolduruluyor.