08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-09'
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-010'
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
1-07'
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-051'
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-09'
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-010'
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-048'
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-348'
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan, maç sonu açıklamalar

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yenen Fenerbahçe'de kadın futboldan sorumlu yönetici, teknik direktör ve oyuncular açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Şubat 2026 16:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan, maç sonu açıklamalar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yenen Fenerbahçe'de kadın futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi.

Şansal, Dereağzı Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu aktaran Şansal, "İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Maça başlamadan önce oyuncularla da konuştuk. Her maç öncesi aynı şeyi söylüyoruz, her maçımız bir final. Bugün Beşiktaş ile oynadık, derbi maçıydı. Bunun anlamı daha da farklıydı. Güzel bir maç oldu. İlk yarıda istediğimiz golleri bulamadık ama ikinci yarı birkaç değişiklikle sonuca gittik. İlk golü bulmamız önemliydi. İlk golü bulduktan sonra arka arkaya goller bulduk. Bundan sonraki maçlarda da bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Önemli takviyeler yaptıklarını ve birkaç transfer daha gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Şansal, şunları kaydetti:

"Hocamızın istediği transferleri gerçekleştiriyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Amacımız bu sene şampiyonluğa ulaşmak, umarım istediğimiz gibi olur. Kadro kalitemiz artıyor. Geçen seneye göre eksiklerimiz vardı, onları tamamladık. Maria Alves'i getirdik. İlerleyen haftalarda kalitesi ve karakteri ortaya çıkacaktır ve bize çok fayda sağlayacaktır. Olga Massombo var bir taraftan. İyi 1-2 transfer daha düşünüyoruz. İnşallah onlarla beraber daha da güçleneceğiz. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz."

- Gökhan Bozkaya: "Tüm oyuncularımı kutluyorum"

Fenerbahçe arsaVev Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, derbi galibiyeti nedeniyle oyuncularını tebrik etti.

Maçta hakimiyetin tamamen kendilerinde olduğunu aktaran Bozkaya, "Çok iyi mücadele ettik. İlk yarı 3. bölgede üretmede eksik kaldık ve 1-2 tane de pozisyon verdik. İkinci yarı tamamen üstünlüğümüzde geçti ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik. Erken golü bulmamız oyunu kopardı. Mücadelelerinden dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışının uzun bir yol olduğunu ve maç maç düşündüklerini vurgulayan Bozkaya, şöyle konuştu:

"Geldiğimden bu yana takımı bozmadan üstüne iyi oyuncular getirdik. Oturmuş bir takımımız var, 1 seneyi geçti içeride, dışarda namağlup devam ediyoruz. Her hafta maça çıktığımızda kendi rekorumuzu yeniliyoruz. Çok mutluyum. Çok karakterli iyi oyunculara sahip bir hocayım. Güzel atmosferlerde oynuyoruz. Kadın futboluna da bu işin çok pozitif yansıdığını düşünüyorum. Biz mutluyuz, kızlarımız mutlu. Erken saatte bu kadar seyirci buraya geldi, her yerde destekliyorlar ve itici güç oluyorlar. Yolumuz uzun, her hafta kazanmak için mücadele ediyoruz. Güzel bir aile olduk, inşallah lig sonunda da şampiyon oluruz."

Sarı-lacivertlilerde 2 gol atan savunma oyuncusu Konya Plummer ise şu değerlendirmede bulundu:

"Maç çok güzeldi, skor da bunu gösteriyor. Takım olarak iyi bir performans gösterdik. Defans oyuncuları genelde çok fazla gol atmıyor, ben sahaya savunmada takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak için çıktım ama 2 golle sonuçlandı, o yüzden mutluyum. Yenilmez olduğumuz doğru ama gösterdiğimiz performansı devam ettirmemiz gerekiyor. Her gün buraya daha iyisini yapmak için geliyoruz. Konsantrasyonumuzu hep buna verdik. Bugün kazandığımız için mutluyuz, bir sonraki maça odaklanacağız. Maç maç yolumuza bakıyoruz."

Sarı-lacivertli futbolcu Busem Şeker ise hafta boyunca iyi çalıştıklarını anlatarak "Takımdaki herkesin eline ayağına sağlık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Analiz ettiğimiz her şey ortaya çıktı. Beşiktaş'a karşı gol attığım için de ayrıca mutluyum. Fenerbahçe her zaman favoridir, her zaman yarışta olur ama biz maç maç gidiyoruz. Her maça son maçımız gibi çıkıyoruz." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.