08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-012'
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-013'
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
1-010'
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-154'
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-012'
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-013'
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-051'
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-351'
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Nigel Hayes-Davis'ten Panathinaikos'a ret!

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Nigel Hayes-Davis'in yaptıkları teklifi reddettiğini açıkladı.

calendar 08 Şubat 2026 15:04 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 15:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transfer gündemine dair iddialara sert yanıt verdi.

Giannakopoulos, Nigel Hayes-Davis transferiyle ilgili konuşurken, Jonas Valanciunas ve Guerschon Yabusele isimlerine de değindi. 

Panathinaikos'un transfer politikasına yönelik sosyal medyada yapılan eleştirilere tepki gösteren Giannakopoulos, yeşil-beyazlıların Hayes-Davis için en iyi teklifi yaptığını, ancak transferin başka nedenlerle gerçekleşmediğini ifade etti. Ayrıca Valanciunas ve Yabusele için de anlaşmaların hazır olduğunu, fakat oyuncuların NBA'den ayrılmadığını vurguladı.

"İMZALAR MASADAYDI"

Giannakopoulos'un paylaşımında öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Avrupa'nın en büyük bütçesine sahip olacaksın… Tüm oyuncularını yüzde 200-300 zamla iki ve üç yıllık sözleşmelerle yenileyeceksin… İlk yılında son sıradan gelip EuroLeague'i kazanan antrenörü kilitleyeceksin… Çekmecende Valanciunas ve Yabusele'nin imzaları olacak… Hayes-Davis için en iyi teklifi yapacaksın ama başka nedenlerle 'hayır' cevabı alacaksın… Buna rağmen bazı Panathinaikos siteleri ya da sosyal medyadaki kişiler, taraftarı kandırdığını söyleyecek."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 15 5 1 47 14 50
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 21 4 9 8 24 30 21
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
