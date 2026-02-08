08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-09'
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-010'
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
1-07'
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-051'
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-09'
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-010'
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-048'
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-348'
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'un serisini bitirdi!

1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, sahasında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. Bandırmaspor'un ligdeki dört maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

calendar 08 Şubat 2026 15:35 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 15:47
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'un serisini bitirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Keçiörengücü, Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Mame Diouf, 45+7. dakikada penaltıdan Junior Fernandes ve 63. dakikada Odise Roshi attı. Bandırmaspor'un tek golünü 82. dakikada Enes Aydın attı.

Bandırmaspor'da Douglas Tanque 35, Ankara Keçiörengücü'nde ise İbrahim Akdağ 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından ligde bir hafta aranın ardından kazanan Ankara Keçiörengücü, 36 puana yükseldi. Ligde dört maç sonra kaybeden Bandırmaspor da 36 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, evinde Serik Spor'u ağırlayacak.

Stat: Aktepe

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Ramazan Ufuk Avdaş, Kerem Kalkan

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 75 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Dk. 90 Süleyman Luş), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 65 Diaby), Fernandes (Dk. 65 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 90 Ali Akman), Diouf

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Badji), Atınç Nukan, Enes Aydın, Kerim Alıcı, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Emirhan Acar), Fall (Dk. 67 Kaan Akyazı), Abdülkadir Parmak (Dk. 81 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 81 Yusuf Can Esendemir), Kehinde, Tanque

Goller: Dk. 45+1 Diouf, Dk. 45+7 Fernandes (Penaltıdan), Dk. 64 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 83 Enes Aydın (Bandırmaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 36 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 39 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 15 İbrahim Akdağ, Dk. 60 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+6 Mücahit Albayrak (Bandırmaspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
