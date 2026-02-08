08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-012'
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-013'
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
1-010'
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-154'
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-012'
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-013'
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-051'
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-351'
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Giannis Antetokounmpo, Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın ortağı oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ınyıldızı Giannis Antetokounmpo, Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın ortakları arasına girdiğini duyurdu.

calendar 08 Şubat 2026 15:45 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 15:46
Haber: AA
Giannis Antetokounmpo, Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın ortağı oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın All-Star yıldızı Giannis Antetokounmpo, Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın sahiplik grubuna katıldığını duyurdu.

31 yaşındaki Yunan basketbolcu, sosyal medya platformundaki hesabından üzerinde Chelsea formasıyla yaptığı paylaşımda, "Dostum Alexis Ohanian ile ortak olmaktan; tutku, mükemmeliyet ve kazanma kültürü üzerine inşa edilmiş tarihi bir kulüp olan Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın sahiplik grubuna katılmaktan gurur ve onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'li eski tenisçi Serena Williams ile evli Alexis Ohanian, ligde üst üste 6 yıldır şampiyonluğu kazanan Chelsea'nin yaklaşık yüzde 10'luk hissesini 20 milyon sterlin bedelle satın almıştı.

NBA yıldızları, daha önce de futbol kulüplerinden hisse satın alarak bu alana yatırım yapmıştı.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James'in İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Milan takımlarında, Houston Rocketslı Kevin Durant'in ise Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de yatırımları bulunuyor.

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 21 4 9 8 24 30 21
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.