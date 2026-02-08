Iğdır FK, Serik deplasmanında üç puanı üç golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 24. hafta maçında Iğdır FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Iğdır FK, 3-1'lik skorla kazandı.



Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri, dakika 6'da Wenderson, 45+3'te Atakan Çankaya ve 86. dakikada Gianni Bruno kaydetti.



Serik Spor'un tek golünü ise 67. dakikada Selim Dilli attı.



Serikspor'un ligde galibiyet hasreti 9 maça çıktı. (8M, 1B)



Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 37 yaptı. Serik Spor, 26 puanda kaldı.



1.Lig'in bir sonraki maçında Iğdır FK, Ümraniyespor'u konuk edecek. Serik Spor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.



