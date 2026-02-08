08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-09'
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-010'
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
1-07'
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-051'
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-09'
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-010'
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-048'
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-348'
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Iğdır FK, Serik deplasmanında üç puanı üç golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 24. hafta maçında Iğdır FK, deplasmanda Serik Spor'u 3-1 mağlup etti.

calendar 08 Şubat 2026 15:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'in 24. hafta maçında Iğdır FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Iğdır FK, 3-1'lik skorla kazandı.

Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri, dakika 6'da Wenderson, 45+3'te Atakan Çankaya ve 86. dakikada Gianni Bruno kaydetti.

Serik Spor'un tek golünü ise 67. dakikada Selim Dilli attı.

Serikspor'un ligde galibiyet hasreti 9 maça çıktı. (8M, 1B)

Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 37 yaptı. Serik Spor, 26 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Iğdır FK, Ümraniyespor'u konuk edecek. Serik Spor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
