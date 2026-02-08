Samir Nasri'den Fenerbahçe itirafı!

Cezayir asıllı Fransız eski futbolcu Samir Nasri, Türkiye'de oynadığı döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE STADYUMU'NDAN ÇOK ETKİLENDİM"
Instant Foot'a konuşan Nasri, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçı unutamadığını belirterek,
"Türkiye'de Fenerbahçe stadında oynadım, inanılmaz etkilendim. Çok gürültü yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcu, Türkiye kariyerini ise Antalyaspor formasıyla geçirmişti. Samir Nasri, 2017/18 sezonunda Antalyaspor'da görev almış ve Süper Lig atmosferini yakından tanıma fırsatı bulmuştu.