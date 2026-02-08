08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-011'
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-012'
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
1-09'
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-153'
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-011'
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-012'
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-050'
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-350'
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Samir Nasri'den Fenerbahçe itirafı!

Cezayir asıllı Fransız eski futbolcu Samir Nasri, Türkiye'de oynadığı dönemde Fenerbahçe Stadı'nın atmosferinden çok etkilendiğini söyleyerek, sarı-lacivertli taraftarlara övgüde bulundu.

calendar 08 Şubat 2026 14:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Samir Nasri'den Fenerbahçe itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Cezayir asıllı Fransız eski futbolcu Samir Nasri, Türkiye'de oynadığı döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE STADYUMU'NDAN ÇOK ETKİLENDİM"

Instant Foot'a konuşan Nasri, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçı unutamadığını belirterek,

"Türkiye'de Fenerbahçe stadında oynadım, inanılmaz etkilendim. Çok gürültü yapıyorlar" ifadelerini kullandı. 

Tecrübeli futbolcu, Türkiye kariyerini ise Antalyaspor formasıyla geçirmişti. Samir Nasri, 2017/18 sezonunda Antalyaspor'da görev almış ve Süper Lig atmosferini yakından tanıma fırsatı bulmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 15 5 1 47 14 50
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 21 4 9 8 24 30 21
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.