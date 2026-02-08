08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-09'
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-010'
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
1-07'
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-051'
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-09'
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-010'
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-048'
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-348'
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

CANLI: Fenerbahçe Beko - Galatasaray MCT Technic

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic karşılaşıyor.

calendar 08 Şubat 2026 15:18 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 17:01
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
CANLI: Fenerbahçe Beko - Galatasaray MCT Technic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geliyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi, saat 15.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor

Karşılaşmada Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü görev yapıyor.

CANLI TAKİP

FENERBAHÇE BEKO: 52

GALATASARAY MCT TECHNIC: 57

(4.ÇEYREK)

1.Çeyrek: 13-20

2.Çeyrek: 32-33

3.Çeyrek: 52-57

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
