Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geliyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi, saat 15.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor
Karşılaşmada Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü görev yapıyor.
CANLI TAKİP
FENERBAHÇE BEKO: 52
GALATASARAY MCT TECHNIC: 57
(4.ÇEYREK)
1.Çeyrek: 13-20
2.Çeyrek: 32-33
3.Çeyrek: 52-57
CANLI: Fenerbahçe Beko - Galatasaray MCT Technic
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic karşılaşıyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geliyor.
