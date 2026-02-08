CANLI: Fenerbahçe Beko - Galatasaray MCT Technic

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geliyor.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi, saat 15.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor



Karşılaşmada Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü görev yapıyor.



CANLI TAKİP



FENERBAHÇE BEKO: 52



GALATASARAY MCT TECHNIC: 57



(4.ÇEYREK)



1.Çeyrek: 13-20



2.Çeyrek: 32-33



3.Çeyrek: 52-57



SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR



YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!







