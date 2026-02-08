Galatasaray forması giyen Renato Nhaga, açıklamalarda bulundu.
18 yaşındaki genç futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, çok büyük bir kulüp ve benimle ilgili çok büyük bir projeleri var. Çok heyecanlıyım. Kulüp ve taraftarlar beni inanılmaz heyecanlandırıyor." dedi.
Renato Nhaga, "Burada en iyilerden öğreneceğim. Seviye atlamama yardımcı olacaklar." diye konuştu.
